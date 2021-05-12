МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет по основным индексам в начале торгов среды на дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышается на 0,15% — до 3657,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,17%, до 1555,11 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,53% — до 68,91 доллара за баррель.