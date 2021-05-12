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https://1prime.ru/Financial_market/20210512/833641432.html
Российский рынок акций подрастает в начале торгов вслед за нефтью
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Российский рынок акций прибавляет по основным индексам в начале торгов среды на дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск... ПРАЙМ, 12.05.2021
новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет по основным индексам в начале торгов среды на дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышается на 0,15% — до 3657,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,17%, до 1555,11 пункта.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,53% — до 68,91 доллара за баррель.