МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду коррекционно растут после падения во вторник, свидетельствуют данные торгов. Промпроизводство в еврозоне в марте выросло хуже прогноза

По состоянию на 12.32 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,64% — до 6991,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,07% — до 6271,94 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 15141,4 пункта.

Рост европейских индексов в среду обусловлен коррекцией после распродаж вторника. По итогам предыдущей торговой сессии упали на 1,9-2,5% на общем уходе трейдеров от риска. Кроме того, опасения инвесторов вызвал и рост инфляции, особенно в США, который может сигнализировать о сворачивании мягкой денежно-кредитной политики центробанков.

Трейдеры также обратили внимание на ряд макроэкономических данных по Европе. Так, промпроизводство еврозоны в марте в месячном выражении выросло только на 0,1%, при этом в годовом выражении — подскочило на 10,9%.

Кроме того, объем промышленного производства Великобритании в марте вырос на 1,8% по сравнению с февралем и на 3,6% — по сравнению с мартом 2020 года. Оба показателя оказались лучше прогнозов. А ВВП Британии ожидаемо снизился на 6,1% в годовом выражении, в квартальном же чуть меньше прогноза — на 1,5%.