МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в среду в ожидании статистики по апрельской инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара растет к евро и иене в ожидании данных по инфляции в США

По состоянию на 13.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,3% — до 34084 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 13274,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 4133,38 пункта.

Динамика фьючерсов в среду указывает на то, что американские рынки могут продолжить снижение третий день подряд после очередного обновления исторических рекордов на предыдущей неделе.

Ключевым фактором, который оказывает давление на настроения инвесторов на текущей неделе, являются инфляционные опасения. В среду в США будет опубликована статистика по годовой инфляции за апрель. По прогнозам аналитиков, показатель ускорился до максимума с 2011 года в 3,6% с 2,6% в марте. Рынки беспокоит, что ФРС на фоне ускорения инфляции может начать ужесточение монетарной политики раньше запланированных сроков.

"Основное беспокойство вызывает то, что из-за ускорения инфляции центробанки начнут ужесточать политику", — сказала газете Wall Street Journal экономист Fidelity International Анна Ступницка (Anna Stupnytska). Она считает, что инфляция в США замедлится в следующем году, а ФРС не повысит ставку до 2023 года.