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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210512/833646189.html
Центробанк отметил неустойчивый спрос на IPO в России
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Спрос на IPO в России есть, но пока не устойчивый, компании предпочитают развиваться за счет долга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Вопрос, наверное, не только... ПРАЙМ, 12.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Спрос на IPO в России есть, но пока не устойчивый, компании предпочитают развиваться за счет долга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Вопрос, наверное, не только здесь инвестиционного климата, но, действительно, предпочтения компаний развиваться за счет долга, вот такое явное предпочтение развиваться за счет долга. Допускать инвесторов, в том числе миноритарных, не все готовы, у нас вообще очень мало таких публичных компаний", — сказала она, выступая на сессии "Диалог с регулятором".
По мнению главы ЦБ, спрос на IPO в России пока что не устойчивый, однако спрос со стороны инвестора присутствует. "В этом году всего два IPO, хорошо, что больше нуля, но два IPO — это не так много. Спрос есть, в том числе, розничный инвестор пошел в IPO", — пояснила она.