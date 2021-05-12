МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Спрос на IPO в России есть, но пока не устойчивый, компании предпочитают развиваться за счет долга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Мишустин поблагодарил Банк России за ответственную и аккуратную политику

"Вопрос, наверное, не только здесь инвестиционного климата, но, действительно, предпочтения компаний развиваться за счет долга, вот такое явное предпочтение развиваться за счет долга. Допускать инвесторов, в том числе миноритарных, не все готовы, у нас вообще очень мало таких публичных компаний", — сказала она, выступая на сессии "Диалог с регулятором".

По мнению главы ЦБ, спрос на IPO в России пока что не устойчивый, однако спрос со стороны инвестора присутствует. "В этом году всего два IPO, хорошо, что больше нуля, но два IPO — это не так много. Спрос есть, в том числе, розничный инвестор пошел в IPO", — пояснила она.