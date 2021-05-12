МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Сергей Астахов. Российский рынок акций в среду слабо колеблется на смешанной динамике мировых площадок, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.40 мск снижался на 0,06%, до 3649,98 пункта, индекс РТС — на 0,5%, до 1544,86 пункта. Мосбиржа с 4 мая допускает к торгам 19 иностранных акций

Курс доллара расчетами "завтра" повышался на 24 копейки, до 74,35 рубля, курс евро снижался на 18 копеек, до 89,87 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,2%, до 69,37 доллара за баррель.

Основные американские индексы в основном снижаются в пределах 0,5-1,47%, ведущие европейские индексы повышаются до 0,47%.

СМЕШАННАЯ ДИНАМИКА

"На старте сессии мы испытали кратковременную просадку, но затем устремились вверх вслед за мировыми рынками и нефтью. Российские индексы некоторое время продолжали закрывать нисходящий гэп, произошедший вчера, однако вскоре сдали позиции из-за ухудшения внешнего фона", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Российский рынок акций умеренно вырос

В начале дня мировые фондовые индексы и нефтяные цены снижались, но потом перешли к активному восстановлению, говорит аналитик. По его словам, улучшению настроений на биржевых площадках способствовало умеренное снижение доходностей гособлигаций США, рост которых в предыдущие дни вызвал распродажи рисковых активов.

Российские торговые площадки открывались осторожным ростом, указывает Артемий Шамшуков из ГК "Финам". Растущие котировки на нефть марки Brent вкупе с умеренно положительным внешним фоном поддерживают отечественные фондовые биржи, положительным фактором является также продолжающаяся кампания по привитию от COVID-19 в мире, полагает аналитик.

В среду мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику, констатирует Илья Зубков из "Фридом Финанс". В фокусе внимания инвесторов — встреча президента Байдена с лидерами Конгресса для обсуждения компромиссной конфигурации пакета инфраструктурных расходов, сообщает аналитик.

"Еще одним важным аспектом для участников рынка остается инфляция, в особенности рост цен на сырье, включая не только цветные металлы (в частности медь), но и зерновые культуры (например кукурузу), а также другие товары", — считает Зубков.

Главное внимание глобальных инвесторов по всему миру будет приковано к данным по инфляции в США за апрель, утверждает Шамшуков. По его мнению, это представляется крайне важным, так как последние несколько дней всерьез обсуждается перспектива ужесточения мягкой политики ФРС, которая может привести к некоторой коррекции на фондовых рынках всего мира.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Одними из лидеров торгов на середину сегодняшней сессии выступают акции ФСК ЕЭС (+2,17%) и "Ленты" (+1,65%), обращает внимание Артемий Шамшуков из ГК "Финам". Рост обусловлен включением бумаг в индекс Small Caps MSCI, которые попали туда в результате майской ребалансировки индексного провайдера, объясняет аналитик.

Акции одного из крупнейших в России интернет-ритейлеров Ozon также включены в состав индекса MSCI Russia. На этом фоне АДР Ozon (+2%) торгуются лучше рынка. Акции Ozon были включены в индекс MSCI Russia Standard — с учетом коэффициента free float 0,2% вес компании в индексе составит 0,8%, фиксируют аналитики Сбербанка.

В лидерах подъема к середине дня также оказались акции банка "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции растут на 3,17%, привилегированные — на 9,97%), "Русала" (+1,65%), префы "Мечела" (+1,64%) и "обычки" "Распадской" (+1,53%), ОГК-2 (+1,45%), Росинтера (+1,4%), "Роснефти" (+1,21%), "Эн+ Груп" (+1,11%).

Акции банка "Санкт-Петербург" продолжают повышение на общем оптимизме в отношении эмитента и находятся на максимуме с мая 2017 года, фиксирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Бумаги "Русала" в среду отыгрывали достижение котировками алюминия в начале недели очередного максимума с апреля 2018 года (2603 доллара за тонну), а также включение компании в список кандидатов в индекс MSCI 10/40 (во второй половине текущего года), считает Кожухова.

В минусе торговались расписки TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,62%), акции "Квадры" (-2,34%), "Мосэнерго" (-1,74%), ЧМК (-1,67%), "Магнита" (-1,63%), Petropavlovsk (-1,49%), а также привилегированные акции Сбербанка (-1,14%), обыкновенные бумаги "Новатэка" (-1,08%) и "Русгидро" (-1,07%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи отскочил от уровня сопротивления и продолжает восходящее движение, отмечает Артемий Шамшуков из ГК "Финам". Уровнем сопротивления выступает 3720 пунктов, а уровнем поддержки выступает – 3545 пунктов, оценивает аналитик. Российский рынок акций уверенно растет на дорожающей нефти

Ближайшие поддержки у российских фондовых индексов находятся на установленных вчера недельных минимумах: 3626 пунктов — у индекса Мосбиржи и 1538 пунктов — у индекса РТС, прогнозирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Если мировые рынки возобновят активное снижение, мы можем уже сегодня увидеть атаку на эти уровни", — рассчитывает эксперт.

Мировые настроения во второй половине дня будут во многом зависеть от данных по американской инфляции, ожидает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Российский рынок при необходимости обладает потенциалом развития краткосрочной нисходящей коррекции, но если внешняя обстановка улучшится, покупатели могут укрепить позиции, заключает аналитик.