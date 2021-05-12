МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (апрель) 59% 62%
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (март) 2,917 трлн йен 2,796 трлн йен
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) 90,3%  
4:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (1кв2021) 0,6% 0,3%
15:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) 0,7% 0,4%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 498 тыс 490 тыс
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) 1% 0,3%
18:00 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема    
19:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.05) 590,5 млрд долл (на 30.04)  
  RUB Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Обувь России — СД (рекоменд. по див-дам 2020) 0 — див-д 2019  
  RUB КАМАЗ — СД (рекоменд. по див-дам 2020) 0 — див-д 2019  