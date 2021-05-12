События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 мая
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (апрель)
|59%
|62%
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (март)
|2,917 трлн йен
|2,796 трлн йен
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|90,3%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (1кв2021)
|0,6%
|0,3%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель)
|0,7%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|498 тыс
|490 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель)
|1%
|0,3%
|18:00
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема
|19:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.05)
|590,5 млрд долл (на 30.04)
|RUB
|Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Обувь России — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|0 — див-д 2019
|RUB
|КАМАЗ — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|0 — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20210512/833646994.html