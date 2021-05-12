МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду опускаются после публикации статистики инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в США в апреле ускорилась до максимума с 2008 года

По состоянию на 16.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,21%, до 34196,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,88%, до 13271,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 4133,04 пункта.

"Источник беспокойства рынков — инфляция, и то, будет ли она (ее ускорение — ред.) временной или продолжительной", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Oanda Джеффри Холи (Jeffrey Halley).

Ранее в среду министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране ускорилась до максимальных с 2008 года 4,2% с 2,6% месяцем ранее и при прогнозе в 3,6%. А только за апрель индекс потребительских цен увеличился до 0,8% после мартовских 0,6%, а прогноз составлял лишь 0,2%. Фьючерсы на индексы США снижаются в ожидании внутренней статистики

При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — по итогам апреля в годовом исчислении составила 3%, но за месяц цены выросли на 0,9%. И минтруд отметил, что такой месячный рост стал максимальным за 39 лет.

Ранее Федеральная резервная система заявляла, что прогнозирует временное ускорение инфляции, также это ожидалось рынками, что отражалось в валютных и фондовых торгах в мире. Но с учётом такого неожиданного всплеска рыночные игроки не исключают, что Федрезерву придётся начать ужесточение монетарной политики раньше запланированных сроков — таким образом, поток новых денег на фондовые рынки начнёт иссякать.