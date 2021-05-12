МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам растет на данных о рекордной с 2008 года инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Американские индексы опускаются на данных о всплеске инфляции

По состоянию на 16.48 мск курс евро снижался до 1,2102 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2146 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,22 иены с уровня прошлого закрытия в 108,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,42%, до 90,52 пункта.

Ранее в среду министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране ускорилась до максимальных с 2008 года 4,2% с 2,6% месяцем ранее и при прогнозе в 3,6%. А только за апрель индекс потребительских цен увеличился до 0,8% после мартовских 0,6%, а прогноз составлял лишь 0,2%. При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — по итогам апреля в годовом исчислении составила 3%, но за месяц цены выросли на 0,9%. И минтруд отметил, что такой месячный рост стал максимальным за 39 лет.

До выхода этой статистики, в частности, доллар к японской валюте укреплялся лишь до 108,8 иены. А индекс доллара составлял около 90,3 пункта.

Ранее Федеральная резервная система заявляла, что прогнозирует временное ускорение инфляции, также это ожидалось рынками, что отражалось в валютных торгах. Но с учётом такого неожиданного всплеска рыночные игроки не исключают, что Федрезерву придётся начать ужесточение монетарной политики раньше запланированных сроков, что позитивно для доллара.