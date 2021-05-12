МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Коллективное инвестирование является оптимальным выходом на фондовый рынок для розничных инвесторов-новичков, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В России могут ввести доход, который не отберет даже суд

По ее словам, в России наблюдается явный перекос в пользу самостоятельного выхода людей на фондовый рынок, а не пассивного коллективного инвестирования, когда средства даются профессиональному управляющему, в доверительное управление или вкладываются в соответствующие ПИФы, при том что у начинающего инвестора недостаточно опыта и знаний для того, чтобы оценить соотношение доходов и рисков.

"Этот перекос вызван многими причинами. Может быть, тем, что нужно сделать более выгодным функционирование ПИФов. Например, инвестирование прямое с ИИСов достаточно простое и удобное, и люди предпочитают оттуда инвестировать напрямую, и есть налоговые льготы. И, конечно, индустрию ПИФов, коллективного инвестирования нужно к этому подталкивать", — сказала она на онлайн-сессии "Диалог с регулятором" в рамках ежегодной конференции НАУФОР.

"На мой взгляд, оптимальной точкой входа на фондовый рынок для начинающего розничного инвестора как раз являются доверительное управление и ПИФы, а самостоятельное инвестирование — оно, действительно, рискованное, не может быть таким диверсифицированным и могут быть разочарования здесь", — подчеркнула Набиуллина.

ЦБ РФ считает, что защита прав начинающих, неопытных инвесторов важнее для долгосрочного развития рынка. "Мы считаем, что начинающему инвестору надо получить положительный опыт, а потом он будет предъявлять спрос и на более сложные инструменты и, конечно, здесь опять в некотором смысле не панацея, но оптимальный выход — это пассивное коллективное инвестирование, которое мы будем продвигать всяческими способами", — отметила она.