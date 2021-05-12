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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210512/833648629.html
Российский рынок акций незначительно вырос на противоречивом внешнем фоне
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Российский рынок акций слабо изменился по основным биржевым индексам, отыгрывая противоречивую динамику западных площадок. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов... ПРАЙМ, 12.05.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо изменился по основным биржевым индексам, отыгрывая противоречивую динамику западных площадок.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на символические 0,06%, до 3654,14 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,3%, до 1548,02 пункта. Рост курса доллара примерно на 30 копеек, до 74,4 рубля, обусловил различную динамику индексов.
Западные фондовые индексы вечером меняются разнонаправленно. Нефть сорта Brent при этом дорожает на 1,3%, до 69,4 доллара за баррель.