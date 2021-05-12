МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо изменился по основным биржевым индексам, отыгрывая противоречивую динамику западных площадок. Нефть замедлила рост после выхода статистики из США

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на символические 0,06%, до 3654,14 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,3%, до 1548,02 пункта. Рост курса доллара примерно на 30 копеек, до 74,4 рубля, обусловил различную динамику индексов.

Западные фондовые индексы вечером меняются разнонаправленно. Нефть сорта Brent при этом дорожает на 1,3%, до 69,4 доллара за баррель.