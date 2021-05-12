МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо изменился по основным биржевым индексам, отыгрывая противоречивую динамику западных площадок.

Работа нефтяных станков - качалок

Нефть замедлила рост после выхода статистики из США

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на символические 0,06%, до 3654,14 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,3%, до 1548,02 пункта. Рост курса доллара примерно на 30 копеек, до 74,4 рубля, обусловил различную динамику индексов.

Западные фондовые индексы вечером меняются разнонаправленно. Нефть сорта Brent при этом дорожает на 1,3%, до 69,4 доллара за баррель.