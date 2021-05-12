Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне разнонаправленно
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги среды разнонаправленным изменением котировок на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,79%, до 7,3 доллара, "Новатэка" — сократилась на 1,39%, до 187,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,47%, до 82,9 доллара, "Газпрома" — на 0,77%, до 6,51 доллара, "Газпром нефти" — на 0,81%, до 24,9 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,14%, до 36,76 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,65%, до 37,02 доллара, "Северстали" — на 0,33%, до 24,52 доллара.
Цена расписок ВТБ сократилась в Лондоне на 0,77%, до 1,28 доллара, Сбербанка — на 1,36%, до 16,27 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 3,67%, до 63 долларов.
Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,79%, до 8,76 доллара, "Магнита" — на 2,73%, до 14,23 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1,29%, до 3,15 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210512/833648840.html