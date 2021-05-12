МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги среды разнонаправленным изменением котировок на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций незначительно вырос на противоречивом внешнем фоне

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,79%, до 7,3 доллара, "Новатэка" — сократилась на 1,39%, до 187,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,47%, до 82,9 доллара, "Газпрома" — на 0,77%, до 6,51 доллара, "Газпром нефти" — на 0,81%, до 24,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,14%, до 36,76 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,65%, до 37,02 доллара, "Северстали" — на 0,33%, до 24,52 доллара.

Цена расписок ВТБ сократилась в Лондоне на 0,77%, до 1,28 доллара, Сбербанка — на 1,36%, до 16,27 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 3,67%, до 63 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,79%, до 8,76 доллара, "Магнита" — на 2,73%, до 14,23 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1,29%, до 3,15 доллара.