2021-05-12T23:48:21+03:00
2021-05-12T23:48:21+03:00
2021-05-12T23:48:21+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210512/833649284.html
Американские биржи упали на инфляционных ожиданиях
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржи США упали в среду на 2-2,7% на инфляционных ожиданиях, это уже третий день падения подряд, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA снизился на 1,99%, до... ПРАЙМ, 12.05.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83291/67/832916794.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83291/67/832916794.jpg
https://1prime.ru/images/83291/67/832916793.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83291/67/832916793.jpg
https://1prime.ru/images/83291/67/832916781.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83291/67/832916781.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210512/833648886.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. Биржи США упали в среду на 2-2,7% на инфляционных ожиданиях, это уже третий день падения подряд, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA снизился на 1,99%, до 33587,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,14%, до 4063,04 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ потерял сразу 2,67%, до 13031,68 пункта.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за двенадцать лет — с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.