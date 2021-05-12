ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. Биржи США упали в среду на 2-2,7% на инфляционных ожиданиях, это уже третий день падения подряд, свидетельствуют данные торгов. Дефицит бюджета США в апреле упал в три раза

Промышленный индекс DJIA снизился на 1,99%, до 33587,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,14%, до 4063,04 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ потерял сразу 2,67%, до 13031,68 пункта.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за двенадцать лет — с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.