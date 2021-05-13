МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Американская компания Tesla приостановила использование биткоина для приобретения производимых ею автомобилей из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, заявил глава компании Илон Маск.

"Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина и операций, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива", — говорится в заявлении, которое Маск опубликовал в Twitter.

Ранее в марте Маск сообщил, что электромобили Tesla стало возможно покупать за биткоины.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.