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Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Американская компания Tesla приостановила использование биткоина для приобретения производимых ею автомобилей из-за использования ископаемого топлива для... ПРАЙМ, 13.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Американская компания Tesla приостановила использование биткоина для приобретения производимых ею автомобилей из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, заявил глава компании Илон Маск.
"Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина и операций, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива", — говорится в заявлении, которое Маск опубликовал в Twitter.
Ранее в марте Маск сообщил, что электромобили Tesla стало возможно покупать за биткоины.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.