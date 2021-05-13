МОСКВА, 13 мая — Dow Jones. Фондовые индексы США в среду упали, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 понесли наибольшие потери почти за семь месяцев. Резкий рост потребительских цен обострил опасения, что процентные ставки могут быть повышены.

По итогам торгов S&P 500 упал на 2,2%, тогда как Dow Jones Industrial Average снизился на 2%, или примерно на 682 пункта. Nasdaq Composite упал на 2,7%.

Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен в апреле вырос на 4,2%, что является самым высоким 12-месячным уровнем с лета 2008 года.

Этот индекс показывает, сколько потребители платят за товары и услуги, в том числе одежду, рестораны и транспорт. Базовый индекс – без учета волатильных категорий продуктов питания и энергии – вырос к предыдущему году на 3%.

Рост был более сильным, чем прогнозировали экономисты.

"Инвесторы начинают немного нервничать, ведь на рынке акций торги все еще проходят вблизи исторических максимумов", – говорит Тони Бедикян, директор по мировым рынкам в Citizens.

S&P 500 в пятницу завершил на рекордном уровне 26-ю сессию в этом году. С тех пор индекс потерял 4%.

Обеспокоенность насчет более мощной и длительной вспышки инфляции, чем инвесторы ожидали ранее, заострила внимание на инфляционных данных. На этой неделе на рынки акций давят признаки усиливающейся инфляции. Рост на сырьевых рынках, трудности в цепочках поставок и сложности с набором персонала привели к тому, что некоторые инвесторы ожидают затяжного подъема потребительских цен.

Это может вылиться в повышение краткосрочных процентных ставок ФРС раньше, чем она сигнализировала, что способно оказать давление на акции и другие активы, выигрывающие от практически нулевой стоимости заимствований, сохраняющейся уже больше года. Некоторые представители ФРС, в свою очередь, заявили, что экономика по-прежнему нуждается в поддержке низких ставок.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,693% с 1,623% во вторник.

Как пояснил Эдвард Парк, инвестиционный директор Brooks Macdonald, ускорение инфляции породило страхи насчет того, что ФРС сократит программу стимулирования экономики за счет низких ставок и выкупа облигаций.

"Очевидно, что именно таких новостей начали бояться рынки на прошлой неделе, когда вышли данные по занятости в США", – добавил Парк. По его словам, усиление инфляции – дополнительный признак того, что замедление темпов найма связано со сложностью поиска сотрудников, а не с низким спросом на работников.

Как отметила Анна Ступницка, экономист по мировым рынкам в Fidelity International, в последние дни на акции негативно влияют и другие факторы, например признаки того, что экономика США – все еще растущая быстрыми темпами – все же уже прошла пиковый уровень роста. Рынок также уязвим после резкого повышения цен в начале года.

"Основные опасения связаны с тем, что…ввиду усиления инфляции центробанки могут начать ужесточение политики", – заметила Ступницка. По ее мнению, в США инфляция в следующем году пойдет на спад и ФРС повысит ставки лишь когда уже будет идти 2023 год. Все же фонды со смешанными портфелями в Fidelity International покупают ценные бумаги, защищенные от инфляции, золото и промышленные металлы для хеджирования от инфляции.

Акции компании потокового спортивного вещания FuboTV набрали 9,5%. Компания отчиталась о повышении выручки в 1-м квартале более чем в два раза и улучшила прогноз. Акции Houlihan Lokey выросли на 6,2%.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,1% до 69,32 доллара за баррель. Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете сообщило, что избыток предложения нефти и нефтепродуктов у членов ОПЕК, возникший примерно в начале пандемии, в основном исчез.

В других странах на рынках наблюдается неоднородная динамика. Благодаря росту акций телекоммуникационных фирм Stoxx Europe 600 набрал 0,3%, тогда как накануне было зафиксировано его сильнейшее падение с декабря.

Что касается Азии, тайваньский индекс Taiex упал на 4,1% в свете ужесточения ограничений, связанных с коронавирусом. В Японии Nikkei 225 по итогам торгов потерял 1,6%, а в Китае Shanghai Composite вырос на 0,6%.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com, Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ