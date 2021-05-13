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2021-05-13T07:39:16+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210513/833649834.html
Цены на пальмовое масло взлетели на 120%
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За год цены на пальмовое масло на Малайзийской бирже выросли более чем на 120% и составили $1091 за 1 тонну, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, объем... ПРАЙМ, 13.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. За год цены на пальмовое масло на Малайзийской бирже выросли более чем на 120% и составили $1091 за 1 тонну, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, объем потребления пальмового масла в мире превышает 75 миллионов тонн. А рост котировок может вызвать рост цен, как минимум в ресторанной и кондитерской индустрии, на косметическом рынке.
Эксперты агентства объясняют скачок цен на пальмовое масло дефицитом рабочей силы, который возник из-за пандемии коронавируса в Малайзии и Индонезии.
"Рост цен до невиданных ранее высот однозначно повлияет на потребительские привычки. Потребление [пальмового масла] сократится, и, если тенденция к росту цен сохранится, перемены в пищевых привычках могут привести к изменению принципов, по которым люди выбирают продукты питания", – цитирует издание собеседника Bloomberg.