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2021-05-13T10:18:48+03:00
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https://1prime.ru/Financial_market/20210513/833651014.html
Российский рынок акций снижается вслед за нефтью
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Российский рынок акций снижается в начале торгов четверга на дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,68% — до... ПРАЙМ, 13.05.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов четверга на дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,68% — до 3629,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1537,9 пункта.
Акции Мосбиржи падают на 4% после дивидендной отсечки.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,43% — до 68,33 доллара за баррель.