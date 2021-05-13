МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов четверга на дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Московская биржа запустила рынок кредитов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,68% — до 3629,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1537,9 пункта.

Акции Мосбиржи падают на 4% после дивидендной отсечки.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,43% — до 68,33 доллара за баррель.