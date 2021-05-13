МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Бумаги российских компаний в основном подешевели в Лондоне

По состоянию на 10.42 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,07% — до 7,22 доллара, "Новатэка" — на 0,53%, до 186,6 доллара, "Лукойла" — на 1,02%, до 82,05 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,12% — до 6,51 доллара, "Газпром нефти" — на 0,8%, до 24,7 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опускалась на 0,49% — до 36,58 доллара, "Северстали" — на 0,9%, до 24,3 доллара, НЛМК — снижалась на 1,22%, до 36,57 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,47% — до 1,29 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,46%, до 16,2 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,49% — до 63,31 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 1,37% — до 8,64 доллара, "Магнита" — росли на 0,51%, до 14,3 доллара, "Ленты" — опускались на 0,08%, до 3,14 доллара.