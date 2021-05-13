МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются почти на 2% в четверг после выхода статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается вслед за нефтью

По состоянию на 11.13 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 2,21% — до 6848 пунктов, французский CAC 40 — на 1,9% — до 6161,15 пункта, немецкий DAX — на 2,08%, до 14836,4 пункта.

Европейские фондовые биржи сильно снижаются вслед за другими мировыми рынками после выхода статистики по инфляции в США. Ранее минтруда страны сообщило о росте потребительских цен (индекс CPI) на 4,2% в годовом выражении, что намного выше прогноза аналитиков в 3,6%. Месячная инфляция усилилась до 0,8% с 0,6% в марте, прогноз составлял лишь 0,2%.

Инвесторы опасаются, что ускорение инфляции может нанести ущерб по восстановлению мировой экономики. "Если ценовое давление останется сильным в конце лета, ФРС придется пересмотреть идею о том, что инфляция будет временной", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).

Определенное влияние на настроения трейдеров оказало заявление гендиректора крупной британской компании Rolls-Royce Уоррена Иста (Warren East), что, несмотря на соответствие плану, компания все еще далека от полного экономического восстановления после пандемии коронавируса. Так, акции Rolls-Royce дешевеют на 2,33%, по данным торгов.