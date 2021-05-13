МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Банк России предлагает признавать манипулированием рынком умышленные действия, которые вводят в заблуждение инвесторов и создают искусственную активность на бирже, говорится в сообщении регулятора. Московская биржа запустила рынок кредитов

ЦБ РФ разработал соответствующий проект указания.

Речь идет о действиях, существенно влияющих на параметры торгов или препятствующих их естественному рыночному изменению, поясняют в ЦБ. "Это может быть как распространение информации об активах и компаниях, так и совершение операций. Например, когда заявки на покупку или продажу выставляются без намерения их исполнить, а только для того, чтобы добиться более выгодной цены или иных торговых параметров в заявках противоположной направленности (spoofing или layering). Манипулированием рынком могут также считаться призывы к подобным действиям или их координация", — говорится в сообщении.

В настоящее время практики, относящиеся к манипулированию, указаны в "антиинсайдерском" законе. "Но на фоне развития современных информационных технологий и средств коммуникации появляются новые способы, не подпадающие под этот перечень", — отмечают в ЦБ. Регулятор научил банки, как информировать клиентов о финансовых продуктах

Закон дает Банку России право дополнить список. "Предлагаемые изменения позволят регулятору предупреждать, выявлять и пресекать наиболее сложные, но уже достаточно распространенные недобросовестные манипулятивные практики — в том числе с использованием сайтов, социальных сетей, блогов и мессенджеров, а также применять соответствующие меры за такие действия", — сообщил ЦБ.

Предполагаемый срок вступления в силу указания — первое полугодие 2022 года. Указание не будет распространяться на банки и профучастников рынка ценных бумаг (управляющие компании, клиринговые организации, биржи), рейтинговые агентства, которые осуществляют обоснованную и добросовестную подготовку и распространение (предоставление) различных информационных и аналитических материалов в области финансового рынка, отмечает Центробанк.

В марте директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях рассказал о механизме разгона акций через Telegram-каналы. В частности, ЦБ выявил нерыночные операции с акциями "Россетей Юг" после скоординированных попыток разогнать их цену с использованием Telegram-каналов.