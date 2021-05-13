События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 мая
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|2,2%
|2,2%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апрель)
|1,9%
|1,9%
|14:30
|EUR
|Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|8,4%
|0,7%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (апрель)
|2,1%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (апрель)
|1,2%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|9,7%
|1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (март)
|-1,6%
|3,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март)
|-0,7%
|1%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (апрель)
|1%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|1,4%
|1%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (март)
|0,5%
|0,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
|82,7
|85
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
|88,3
|90,4
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март)
|0,6%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|342
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|440
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|19,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|500 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|170,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-16,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-33,8 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|1,5 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-41,5 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|5,5 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|84,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Роснефть — телеконференция менеджмента
|RUB
|Башнефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Таттелеком — ГОСА (реестр закрыт 20.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 01.06.2021)
|0,02021 — див-д 2019
|0,0393 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Московская биржа — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 28.04.2021)
|7,93 — див-д 2019
|9,45 — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210513/833656021.html