МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг снижается по основным фондовым индексам на негативном внешнем фоне, следует из данных торгов. Нефть дешевеет на новостях о возобновлении работы Colonial Pipeline

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.00 мск уменьшается на 0,64%, до 3630,91 пункта, индекс РТС — на 0,36%, до 1542,47 пункта. Ранее в четверг индекс Мосбиржи опускался до 3600,8 пункта, вплотную приблизившись к психологической отметке 3600 пунктов, выступающей сильной поддержкой, которую индекс не смог преодолеть.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 50 копеек, до 74,13 рубля, курс евро — на 56 копеек, до 89,57 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,22%, до 67,78 доллара за баррель.

Фьючерсы США в основном повышаются в пределах 0,07-0,88%, ведущие европейские индексы уменьшаются до 1,44%.

ВСЛЕД ЗА США И НЕФТЬЮ

"Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, российские индексы некоторое время активно снижались вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтяными ценами. В результате мы обновили недельные минимумы", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Фондовые индексы США продолжили снижаться

Российский рынок акций ощутимо снижается в четверг на фоне общего ослабления спроса на риск на мировых фондовых площадках, констатирует Игорь Додонов из ГК "Финам".

Индекс Мосбиржи в четверг снижался, следуя за движениями американских фондовых площадок и нефтяных цен, заявляет Александр Осин из "Фридом Финанс". По его словам, данные по инфляции и рынку труда в США за апрель дают участникам торгов основания для опасения, что выходящие в четверг индекс цен производителей и статистика числа заявок на пособие по безработице вновь спровоцируют продажи.

"Повышение цен отражает рост промышленной и потребительской активности в мире после приостановки работы предприятий в прошлом году в связи с пандемией коронавируса. Однако ускорение инфляции может препятствовать экономическому восстановлению или заставит центробанки начать сворачивать стимулирующие меры и повышать ставки, и это держит в напряжении участников рынков", — объясняет Додонов.

Дополнительное давление на российские акции оказывает коррекция цен на нефть, добавляет Додонов.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции Мосбиржи (-4,6%) стали лидерами падения четверга, торгуясь без дивидендов.

По мнению Алексея Антонова из компании "Алор брокер", не стоит питать особых иллюзий на быстрое закрытие провала: бумаги торговой площадки не только были локально перекуплены в последние дни, но и торгуются в справедливых ценах. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

Акции ГК "ПИК" (-0,54%) в четверг последний день торгуются с дивидендами, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс". Однако под влиянием технической картины, а также ввиду наметившейся тенденции к повышению ипотечных ставок акции девелопера в течение дня демонстрируют снижение, сообщает он.

В минусе также торговались акции "Квадры" (обыкновенные снижались на 3,49%, привилегированные — на 4,57%), "Росинтера" (-4,11%), ТМК (-2,67%), НЛМК (-2,52%), "Северстали" (-2,37%), ЦМТ (-2,23%), Polymetal (-2,07%), ЧМК (-2,05%), "Эн+ Груп" (-2,05%), "Мечела" (-1,74%), расписки Mail.ru (-2,41%) и HeadHunter (-1,84%),

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) девелопера "Эталон" в начале торгов ненадолго подскочили почти на 4% на сообщениях, что АФК "Система" приобретает 22,6 миллиона новых акций компании по 1,7 доллара за бумагу как действующий акционер девелопера в рамках SPO последнего.

На момент фиксации в середине дня ГДР ГК "Эталон" прибавляли 0,1%.

Акционеры "М.Видео" (-1%) одобрили выплату из нераспределенной прибыли по итогам 2020 года дивидендов в размере 38 рублей на одну обыкновенную акцию. Всего по результатам 2020 отчетного года будут выплачены дивиденды в размере 6,831 миллиарда рублей.

Акции "Ростелекома" в четверг максимально повышались до 102,93 рубля на фоне представленной отчетности за первый квартал 2021 года.

Чистая прибыль компании по РСБУ в первом квартале увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,536 миллиарда рублей. Выручка за отчетный период выросла на 1,3% и составила 77,238 миллиарда рублей.

Выручка "Ростелекома" по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 131,958 миллиарда рублей. Показатель OIBDA составил 55,437 миллиарда рублей, увеличившись на 18%.

Кроме того, позитивную динамику показывали акции банка "Уралсиб" (+16,98%), "Росбанка" (+5,29%), ВТБ (+2,77%), "Распадской" (+1,88%), "Газпрома" (+1,32%), "Роснефти" (+1,12%).

ПРОГНОЗЫ

Динамика российского рынка акций в четверг сохранится слабой на фоне весьма неблагоприятной мировой конъюнктуры после распродаж на рынках США и Азии утром, ожидает Джон Уолш из Альфа-банка.

Цены на железную руду и металлы после интервенций Китая, направленных на охлаждение роста цен на этих рынках, снижаются; цена на нефть также идет вниз, продолжает Уолш. Рубль демонстрирует силу, несмотря на внешний негатив

После выхода данных по индексу потребительских цен США растут опасения по поводу того, что рост цен и издержек спровоцирует снижение потребительского спроса и рентабельности корпоративного сектора, фиксирует аналитик.

Ускорение инфляции также может оказывать давление на ФРС, заставив американского регулятора ужесточить монетарную политику ранее ожидаемых сроков, что, в свою очередь, может негативно влиять на экономический рост и оценки стоимости компаний, считает Уолш.

Игорь Додонов из ГК "Финам" ожидает, что индекс будет продолжать снижение в район 3570 пунктов.

В течение четверга инвесторы будут следить за макростатистикой из Штатов, где выйдут данные по индексу цен производителей за апрель, а также еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, добавляет Додонов.

Индекс Мосбиржи пока отскочил от ближайшей поддержки 3600 пунктов, у индекса РТС она находится на сегодняшнем минимуме 1522 пункта, фиксирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В случае ухудшения ситуации на мировых рынках эти поддержки могут быть пробиты уже сегодня", — полагает эксперт.

Во второй половине четверга Александр Осин из "Фридом Финанс" прогнозирует возвращение отечественных котировок к росту. Аналитик называет целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3615-3675 пунктов.