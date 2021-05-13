Российский рынок акций снижается на внешнем негативе
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг снижается по основным фондовым индексам на негативном внешнем фоне, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.00 мск уменьшается на 0,64%, до 3630,91 пункта, индекс РТС — на 0,36%, до 1542,47 пункта. Ранее в четверг индекс Мосбиржи опускался до 3600,8 пункта, вплотную приблизившись к психологической отметке 3600 пунктов, выступающей сильной поддержкой, которую индекс не смог преодолеть.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 50 копеек, до 74,13 рубля, курс евро — на 56 копеек, до 89,57 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,22%, до 67,78 доллара за баррель.
Фьючерсы США в основном повышаются в пределах 0,07-0,88%, ведущие европейские индексы уменьшаются до 1,44%.
ВСЛЕД ЗА США И НЕФТЬЮ
"Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, российские индексы некоторое время активно снижались вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтяными ценами. В результате мы обновили недельные минимумы", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Российский рынок акций ощутимо снижается в четверг на фоне общего ослабления спроса на риск на мировых фондовых площадках, констатирует Игорь Додонов из ГК "Финам".
Индекс Мосбиржи в четверг снижался, следуя за движениями американских фондовых площадок и нефтяных цен, заявляет Александр Осин из "Фридом Финанс". По его словам, данные по инфляции и рынку труда в США за апрель дают участникам торгов основания для опасения, что выходящие в четверг индекс цен производителей и статистика числа заявок на пособие по безработице вновь спровоцируют продажи.
"Повышение цен отражает рост промышленной и потребительской активности в мире после приостановки работы предприятий в прошлом году в связи с пандемией коронавируса. Однако ускорение инфляции может препятствовать экономическому восстановлению или заставит центробанки начать сворачивать стимулирующие меры и повышать ставки, и это держит в напряжении участников рынков", — объясняет Додонов.
Дополнительное давление на российские акции оказывает коррекция цен на нефть, добавляет Додонов.
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА
Акции Мосбиржи (-4,6%) стали лидерами падения четверга, торгуясь без дивидендов.
По мнению Алексея Антонова из компании "Алор брокер", не стоит питать особых иллюзий на быстрое закрытие провала: бумаги торговой площадки не только были локально перекуплены в последние дни, но и торгуются в справедливых ценах.
Акции ГК "ПИК" (-0,54%) в четверг последний день торгуются с дивидендами, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс". Однако под влиянием технической картины, а также ввиду наметившейся тенденции к повышению ипотечных ставок акции девелопера в течение дня демонстрируют снижение, сообщает он.
В минусе также торговались акции "Квадры" (обыкновенные снижались на 3,49%, привилегированные — на 4,57%), "Росинтера" (-4,11%), ТМК (-2,67%), НЛМК (-2,52%), "Северстали" (-2,37%), ЦМТ (-2,23%), Polymetal (-2,07%), ЧМК (-2,05%), "Эн+ Груп" (-2,05%), "Мечела" (-1,74%), расписки Mail.ru (-2,41%) и HeadHunter (-1,84%),
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) девелопера "Эталон" в начале торгов ненадолго подскочили почти на 4% на сообщениях, что АФК "Система" приобретает 22,6 миллиона новых акций компании по 1,7 доллара за бумагу как действующий акционер девелопера в рамках SPO последнего.
На момент фиксации в середине дня ГДР ГК "Эталон" прибавляли 0,1%.
Акционеры "М.Видео" (-1%) одобрили выплату из нераспределенной прибыли по итогам 2020 года дивидендов в размере 38 рублей на одну обыкновенную акцию. Всего по результатам 2020 отчетного года будут выплачены дивиденды в размере 6,831 миллиарда рублей.
Акции "Ростелекома" в четверг максимально повышались до 102,93 рубля на фоне представленной отчетности за первый квартал 2021 года.
Чистая прибыль компании по РСБУ в первом квартале увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,536 миллиарда рублей. Выручка за отчетный период выросла на 1,3% и составила 77,238 миллиарда рублей.
Выручка "Ростелекома" по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 131,958 миллиарда рублей. Показатель OIBDA составил 55,437 миллиарда рублей, увеличившись на 18%.
Кроме того, позитивную динамику показывали акции банка "Уралсиб" (+16,98%), "Росбанка" (+5,29%), ВТБ (+2,77%), "Распадской" (+1,88%), "Газпрома" (+1,32%), "Роснефти" (+1,12%).
ПРОГНОЗЫ
Динамика российского рынка акций в четверг сохранится слабой на фоне весьма неблагоприятной мировой конъюнктуры после распродаж на рынках США и Азии утром, ожидает Джон Уолш из Альфа-банка.
Цены на железную руду и металлы после интервенций Китая, направленных на охлаждение роста цен на этих рынках, снижаются; цена на нефть также идет вниз, продолжает Уолш.
После выхода данных по индексу потребительских цен США растут опасения по поводу того, что рост цен и издержек спровоцирует снижение потребительского спроса и рентабельности корпоративного сектора, фиксирует аналитик.
Ускорение инфляции также может оказывать давление на ФРС, заставив американского регулятора ужесточить монетарную политику ранее ожидаемых сроков, что, в свою очередь, может негативно влиять на экономический рост и оценки стоимости компаний, считает Уолш.
Игорь Додонов из ГК "Финам" ожидает, что индекс будет продолжать снижение в район 3570 пунктов.
В течение четверга инвесторы будут следить за макростатистикой из Штатов, где выйдут данные по индексу цен производителей за апрель, а также еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, добавляет Додонов.
Индекс Мосбиржи пока отскочил от ближайшей поддержки 3600 пунктов, у индекса РТС она находится на сегодняшнем минимуме 1522 пункта, фиксирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В случае ухудшения ситуации на мировых рынках эти поддержки могут быть пробиты уже сегодня", — полагает эксперт.
Во второй половине четверга Александр Осин из "Фридом Финанс" прогнозирует возвращение отечественных котировок к росту. Аналитик называет целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3615-3675 пунктов.
https://1prime.ru/Financial_market/20210513/833656066.html