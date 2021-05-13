Американские индексы растут на статистике рынка труда
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг перешли к росту после трех дней снижения после выхода статистики рынка труда в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,43%, до 33732,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,08%, до 13172,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 4091,54 пункта.
Трейдеры отыгрывают статистику числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 8 мая. Показатель снизился на 34 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 473 тысяч.
Это значение оказалось заметно ниже ожидаемых 490 тысяч. При этом показатель за неделю, завершившуюся 1 мая, был пересмотрен до 507 тысяч с 498 тысяч.
За предыдущие три торговые сессии эти индексы потеряли до 5%, при этом сильнее просел NASDAQ. Падение рынков было связано с ожиданиями ускорения инфляции. Накануне стало известно, что годовая инфляция в США достигла рекорда с 2008 года в 4,2% при прогнозе в 3,6%.
https://1prime.ru/Financial_market/20210513/833656247.html