МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Нерезиденты в апреле продали на вторичных биржевых торгах российских акций на 71,9 миллиарда рублей, свидетельствуют данные обзора ЦБ РФ рисков финансовых рынков.

"На вторичных биржевых торгах в апреле наблюдалось продолжение продаж со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков, реализовавших акций на сумму 71,9 миллиарда рублей. Остальные участники осуществляли нетто-покупки, основными покупателями выступали СЗКО (системно значимые кредитные организации – ред.) — 57,2 миллиарда рублей, также покупки осуществляли прочие банки и НФО (некредитные финансовые организации – ред.) 13,7 и 0,8 миллиарда рублей, соответственно)", — говорится в обзоре.

При этом, несмотря на то, что кредитные организации в РФ продолжительное время покупают акции на вторичных биржевых торгах, доля этих ценных бумаг в их активах остается на низком уровне, отмечает Центробанк. А за год с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года она даже снизилась – до 0,41% с 0,45%, оценил регулятор. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ в апреле снизилась

ВАЛЮТА

Нерезиденты в апреле, впервые с ноября, стали нетто-продавцами валюты и реализовали ее на российском рынке на 29 миллиардов рублей, свидетельствуют данные обзора ЦБ РФ рисков финансовых рынков.

"Впервые с ноября 2020 года они (нерезиденты – ред.) стали по итогам месяца (апреля — ред.) нетто-продавцами иностранной валюты, продав в совокупности на биржевых торгах валюты на сумму 29 миллиардов рублей. При этом основные продажи начались именно после оглашения санкций (США против РФ – ред.). С 15 апреля до конца месяца иностранные участники продали валюты на внутреннем рынке на 63 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

Несмотря на объявленные в апреле санкции США на вложения американских инвесторов в рублевые государственные ценные бумаги, ситуация на внутреннем валютном рынке оставалась спокойной, всплеска волатильности не наблюдалось, также отмечается в обзоре ЦБ. Объявленные санкции, по-видимому, оказались мягче ожидаемых, поэтому нерезиденты прекратили покупки иностранной валюты, имевшие место до их объявления, поясняет регулятор.