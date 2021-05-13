2021-05-13T19:19:29+03:00
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2021-05-13T19:19:29+03:00
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https://1prime.ru/Financial_market/20210513/833657547.html
Российский рынок акций снизился на противоречивом внешнем фоне
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Российский рынок акций умеренно снизился по основным биржевым индексам, отыгрывая противоречивую динамику мировых торговых площадок. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных... ПРАЙМ, 13.05.2021
ртс, мосбиржа, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по основным биржевым индексам, отыгрывая противоречивую динамику мировых торговых площадок.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,46%, до 3637,38 пункта, а долларовый индекс РТС — на символические 0,07%, до 1546,93 пункта.
Американские фондовые индексы вечером корректируются вверх, при этом цена нефти сорта Brent падает на 3%, до 67,2 доллара за баррель. Доллар вечером теряет 60 копеек, опускаясь до 74,03 рубля.