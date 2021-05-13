МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по основным биржевым индексам, отыгрывая противоречивую динамику мировых торговых площадок.

Работа нефтяных станков - качалок

Мировые цены на нефть продолжают падать

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,46%, до 3637,38 пункта, а долларовый индекс РТС — на символические 0,07%, до 1546,93 пункта.

Американские фондовые индексы вечером корректируются вверх, при этом цена нефти сорта Brent падает на 3%, до 67,2 доллара за баррель. Доллар вечером теряет 60 копеек, опускаясь до 74,03 рубля.