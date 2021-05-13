МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по основным биржевым индексам, отыгрывая противоречивую динамику мировых торговых площадок. Мировые цены на нефть продолжают падать

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,46%, до 3637,38 пункта, а долларовый индекс РТС — на символические 0,07%, до 1546,93 пункта.

Американские фондовые индексы вечером корректируются вверх, при этом цена нефти сорта Brent падает на 3%, до 67,2 доллара за баррель. Доллар вечером теряет 60 копеек, опускаясь до 74,03 рубля.