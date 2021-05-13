МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы бирж Европы в четверг в основном поднялись, при этом британский FTSE 100 закрылся в минусе из-за падения цен на сырьевые товары, свидетельствуют данные площадок. Российский рынок акций снизился на противоречивом внешнем фоне

По итогам торгов четверга британский индекс FTSE 100 опустился на 0,59%, до 6963,33 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,14%, до 6288,33 пункта, немецкий DAX — поднялся на 0,33%, до 15199,68 пункта.

В последние дни главным фактором на рынке была инфляция в США. Накануне минтруд страны сообщил, что годовая инфляция ускорилась до рекорда с 2008 года в 4,2% вместо ожидаемых 3,6%. При этом в начале сегодняшних торгов американские площадки начали корректироваться вверх после вчерашнего снижения, чему способствовали и данные о резком снижении числа новых заявок на пособие по безработице, и индексы в Европе подорожали вместе с ними.

При этом по итогам торгов FTSE 100 снизился за счет падения цен на сырье. Мировые цены на нефть в ходе торгов снижались в пределах 4%, стоимость меди также опускалась. В результате подешевели акции компаний энергетического и горнодобывающего секторов, в частности, бумаги BP на 2,2%, акции Rio Tinto на 4,1% стоимости, BHP Group — на 4%.