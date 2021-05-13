МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги четверга с небольшим перевесом повысивших котировки на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снизился на противоречивом внешнем фоне

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,93%, до 7,37 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,35%, до 186,95 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,69%, до 81,5 доллара, "Газпрома" — поднялись в цене на 1,81%, до 6,63 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,2%, до 24,85 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,3%, до 36,87 доллара, расписки НЛМК подешевели на 2,22%, до 36,2 доллара, "Северстали" — на 2,45%, до 23,92 доллара.

Цена расписок ВТБ поднялась на 2,8%, до 1,32 доллара, Сбербанка — на 1,54%, до 16,52 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,71%, до 64,08 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,34%, до 8,73 доллара, "Магнита" — выросла на 1,41%, до 14,43 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 0,16%, до 3,15 доллара.