МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Рубль уверенно растет против доллара и евро, несмотря на ощутимое падение цен на нефть.

Обнадеживающий геополитический фон и продажи валюты экспортерами в рамках майского налогового периода оказывают поддержку курсу российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.18 мск падал на 57 копеек, до 74,06 рубля, курс евро — на 74 копейки, до 89,39 рубля, следует из данных Московской биржи. В Минэкономики дали прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года

РУБЛЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ УВЕРЕННОСТЬ

Российская валюта в четверг к вечеру усиливает рост против доллара и евро, несмотря на преобладание негативных сигналов с мировых торговых площадок.

Так, после активного роста в предыдущие дни рынок нефти не смог протестировать сопротивление росту на психологически значимой отметке 70 долларов за баррель. Стоимость барреля сорта Brent сейчас теряет 3,8%, до 66,7 доллара.

Трейдеры продолжают оценивать новости из США. Ранее крупнейший оператор трубопроводов в стране Colonial Pipeline, на прошлой неделе подвергшийся кибератаке, сообщил, что начал процесс перезапуска трубопровода. На восстановление нормального объема поставок потребуется несколько дней.

Кроме того, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились слабее ожиданий — на 0,4 миллиона вместо ожидаемых 2,8 миллиона баррелей, а добыча в стране выросла на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом западные фондовые индексы после падения в среду перешли к коррекции вверх. Поддержка росту американских биржевых индексов приходит от статистики по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 8 мая. Показатель снизился на 34 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 473 тысяч.

Приближение майского налогового периода в РФ подталкивает экспортеров продавать валюту, что также поддерживает курс рубля. Общая сумма выплат может превысить 2 триллиона рублей. "В условиях низкой биржевой активности стали заметны потоки экспортеров, которые продают валюту", — говорит Роман Наумов из BCS Global Markets.

Наконец, позитивные ожидания относительно вероятной летней встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина также оказывают поддержку рублю.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю сейчас на 0,8% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,95 тысячи за баррель сорта Brent. Аналитик рассказал, что будет с ценами на продукты к осени

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на сегодняшнее падение доллара к вечеру в район 74 рублей, нельзя исключать, что, как и в начале текущей недели, данный уровень станет весьма привлекательным для покупок валюты США, и до конца недели отметка в 74 рубля все же останется за американской валютой, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

В четверг рубль смог укрепить позиции к доллару, несмотря на снижение цен на нефть и умеренное снижение на рынке рублевого долга, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В этой ситуации объяснить силу рубля можно снижением накопившегося геополитического дисконта в свете ожидающейся встречи глав РФ и США. По нашим оценкам, в конце недели курс доллара может формироваться в диапазоне 73,5-74,5 рубля", — оценил он.