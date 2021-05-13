ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы США выросли впервые на этой неделе — на 0,7-1,3%, свидетельствуют данные торгов. Рубль уверенно растет, несмотря на падение рынка нефти

Промышленный индекс DJIA вырос на 1,29%, до 34021,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,22%, до 4112,50 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,72%, до 13124,99 пункта.

Предыдущие три дня биржи падали на инфляционных опасениях. Четверг завершился на положительной ноте: регулятор CDC заявил, что полностью привитым от COVID американцам (таких больше трети населения) можно не носить маски в большинстве случаев. Это вызвало рост надежд на скорое полное снятие ограничений по коронавирусу и рост экономики.