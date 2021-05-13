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https://1prime.ru/Financial_market/20210513/833658202.html
Американские индексы выросли впервые на текущей неделе
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Основные биржевые индексы США выросли впервые на этой неделе — на 0,7-1,3%, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA вырос на 1,29%, до 34021,45 пункта, индекс... ПРАЙМ, 13.05.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы США выросли впервые на этой неделе — на 0,7-1,3%, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос на 1,29%, до 34021,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,22%, до 4112,50 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,72%, до 13124,99 пункта.
Предыдущие три дня биржи падали на инфляционных опасениях. Четверг завершился на положительной ноте: регулятор CDC заявил, что полностью привитым от COVID американцам (таких больше трети населения) можно не носить маски в большинстве случаев. Это вызвало рост надежд на скорое полное снятие ограничений по коронавирусу и рост экономики.