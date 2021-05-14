МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,3% 2,2%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апрель) 1,2% 1,9%
14:30 EUR Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике    
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) 8,4% 0,7%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (апрель) 2,1% 0,6%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (апрель) 1,2% 0,6%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 9,7% 1%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (март) -1,6% 3,5%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март) -0,7% 1%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (апрель) 1%  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) 1,4% 1%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (март) 0,5% 0,3%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) 82,7 85
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) 88,3 90,4
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март) 0,6%  
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 342  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 440  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 19,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 500 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 170,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -16,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -33,8 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 1,5 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -41,5 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 5,5 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 84,8 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Роснефть — телеконференция менеджмента    
  RUB Башнефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Таттелеком — ГОСА (реестр закрыт 20.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 01.06.2021) 0,02021 — див-д 2019 0,0393 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Московская биржа — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 28.04.2021) 7,93 — див-д 2019 9,45 — див-д 2020