МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает по основным индексам в начале торгов пятницы вслед за мировыми фондовыми рынками, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль утром слегка снижается против доллара и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышается на 0,39% — до 3651,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,47%, до 1555,06 пункта.

Акции МКБ падают на 1,7%, до 6,3 рубля, что соответствует объявленной цене размещения бумаг в рамках SPO.

Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы прибавляют в пределах 0,5-0,78%, азиатские фондовые индексы растут до 2,32%.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,1% — до 67,06 доллара за баррель.