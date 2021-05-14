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https://1prime.ru/Financial_market/20210514/833660295.html
Российский рынок акций растет в начале торгов
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Российский рынок акций подрастает по основным индексам в начале торгов пятницы вслед за мировыми фондовыми рынками, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 14.05.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает по основным индексам в начале торгов пятницы вслед за мировыми фондовыми рынками, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышается на 0,39% — до 3651,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,47%, до 1555,06 пункта.
Акции МКБ падают на 1,7%, до 6,3 рубля, что соответствует объявленной цене размещения бумаг в рамках SPO.
Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы прибавляют в пределах 0,5-0,78%, азиатские фондовые индексы растут до 2,32%.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,1% — до 67,06 доллара за баррель.