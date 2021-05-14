МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу днем на ожиданиях восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет в начале торгов

По состоянию на 10.45 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,45% — до 6994,88 пункта, французский CAC 40 — на 0,23% — до 6302,95 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 15224,4 пункта.

Фондовые европейские биржи в пятницу демонстрируют положительную динамику. Настроения инвесторов улучшили статданные из США по количеству обращений за пособием по безработице, согласно которым число первичных заявок за неделю по 8 мая снизилось на 34 тысячи, до 473 тысяч, что оказалось меньше ожидаемых 490 тысяч.

В то же время трейдеры сохраняют опасения по поводу неопределенной ситуации с пандемией COVID-19, поскольку некоторые азиатские страны борются с сильными вспышками заболеваемости.

"Сегодняшняя европейская сессия, похоже, должна начаться на позитивной ноте после вчерашнего восстановления США, однако, поскольку Великобритания настроена на дальнейшее ослабление ограничений в следующий понедельник, есть некоторые опасения относительно роста числа случаев заболеваемости коронавирусом в некоторых частях Англии", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).