МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в пятницу в ожидании очередной порции макроэкономической статистики, которая укажет на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабеет перед выходом статистики по США

По состоянию на 13.07 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,45% — до 34087 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,07%, до 13240,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 4132,12 пункта.

Американские рынки смогли завершить четверг в плюсе впервые на текущей неделе. До этого они находись под влиянием опасений, связанных с ускорением инфляции и возможной реакции ФРС США. Однако им удалось преломить негативную тенденцию после еженедельной статистики с рынка труда, которая показала, что число первичных заявок вторую неделю подряд является самым низким с 14 марта 2020 года.

Теперь рынки ждут новую статистику, которая укажет на состояние экономики США. Так, по прогнозам аналитиков, объем розничных продаж в стране как и промпроизводство в апреле выросли на 1% к марту. Кроме того, в первые часы торгов ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в мае вырос до 90,4 пункта с уровня апреля в 88,3 пункта.

Инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд (Russ Mould), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, считает, что если розничные продажи резко увеличатся, то это может ограничить рост рынков акций, "поскольку это вызовет обеспокоенность по поводу роста цен и возможных мер ФРС для контроля над ними".