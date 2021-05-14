Американские индексы растут после снижения ранее
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу увеличиваются, но по итогам недели могут показать снижение, инвесторы также обращают внимание на данные макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.41 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,58%, до 34220,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1%, до 13256,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 4145,51 пункта. При этом, если к концу торгового дня индексы останутся примерно на текущих уровнях, снижение их по итогам недели составит 1,5-3,5% — это сильнейший спад с конца февраля
До открытия рынков были опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству в США в апреле. Объем розничных продаж, согласно официальным данным, не изменился к марту, месяцем ранее был зафиксирован рост на 10,7%.
Промпроизводство при этом увеличилось на 0,7% в месячном выражении, аналитики полагали, что показатель увеличился на 1%. В марте рост составлял 2,4% к февралю. Несмотря на слабую статистику, рынки растут, поскольку в начале недели индексы заметно опустились на ожиданиях по инфляции, которая стала рекордной с 2008 года.
На следующей неделе будет опубликован протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры будут обращать внимание на комментарии регулятора по дальнейшим планам касательно денежно-кредитной политики, особенно после данных о рекордной за много лет инфляции. Сам регулятор неоднократно заявлял, что краткосрочный всплеск инфляции не будет сигналом к повышению ставки.
"Ожидания повышения ставки… значительно снизились с того уровня, где они были днем ранее", — цитирует газета Wall Street Journal мнение стратега Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid).
https://1prime.ru/Financial_market/20210514/833665226.html