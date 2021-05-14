Доллар ускоряет падение после статистики США
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается чуть более высокими темпами, чем ранее днём, после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.15 мск курс евро растёт до 1,2145 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2078 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 109,31 с уровня прошлого закрытия в 109,45 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,49%, до 90,3 пункта.
Минутами ранее были опубликован целый набор макроданных. Так, объем розничных продаж в США в апреле остался на уровне марта вместо ожидаемого роста на 1%, а промпроизводство выросло на 0,7% вместо ожидаемых 1%.
Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, неожиданно сократился. Индекс составил 82,8 пункта после 88,3 пункта в апреле, ожидался рост до 90,4 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20210514/833665573.html