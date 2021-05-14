МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается чуть более высокими темпами, чем ранее днём, после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Американские индексы растут после снижения ранее

По состоянию на 17.15 мск курс евро растёт до 1,2145 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2078 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 109,31 с уровня прошлого закрытия в 109,45 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,49%, до 90,3 пункта.

Минутами ранее были опубликован целый набор макроданных. Так, объем розничных продаж в США в апреле остался на уровне марта вместо ожидаемого роста на 1%, а промпроизводство выросло на 0,7% вместо ожидаемых 1%.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, неожиданно сократился. Индекс составил 82,8 пункта после 88,3 пункта в апреле, ожидался рост до 90,4 пункта.