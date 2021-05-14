МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций слегка повысился по основным биржевым индексам на фоне преобладан6ия позитивной динамики мировых фондовых и сырьевых площадок. Сбербанк зафиксировал рост зарплат россиян в первом квартале

Приближение выходных сдержало покупательскую активность инвесторов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на символические 0,01%, до 3637,6 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,13% до 1548,93 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи опустился на 1,22%, РТС — на 1,81%.

РЫНОК ОПИРАЛСЯ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российский фондовый рынок торговался в последний рабочий день недели в условиях сдержанной покупательской активности инвесторов. В преддверии выходных многие из них предпочли занять выжидательную позицию, чтобы подстраховаться от возможных неприятных "сюрпризов" в дни, когда торги не проводятся.

При этом внешний фон был позитивным. Так, западные фондовые индексы росли на фоне публикации макроэкономических данных по США. Так, объем розничных продаж в стране в апреле не изменился к марту, когда был зафиксирован рост на 10,7%.

Промпроизводство при этом увеличилось на 0,7% в месячном выражении. В марте рост составлял 2,4% к февралю. Рынки также продолжают корректировать падение на данных по инфляции в США, которая стала рекордной с 2008 года.

Стоимость барреля сорта Brent в сейчас прибавляет 2,1% до 68,5 доллара, чему способствует ослабление доллара на форексе.

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги "Мечела" (+5,6% префы, +3,8% обычка), акции "ВСМПО-Ависма" (+2,3%), Polymetal (+1,2%). Подешевели акции "Мосбиржи" (-2,1%), ЛСР (-1,6%), "Новатэка" (-1,5%), ВТБ (-1,5%). "Верните деньги". Банки начали охоту за сбережениями россиян

ПРОГНОЗЫ

Инвесторы на следующей неделе продолжат спекуляции на тему возможных сроков сворачивания стимулирования на базе корпоративных и макроэкономических данных, а в РФ будут ориентироваться на квартальные отчетности, геополитический фон и уровень нефтяных цен, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу удерживались выше 3610 и 1515 пунктов, что создает неплохую базу для развития повышения на следующей неделе и обновления майских максимумов (3713 и 1577 пунктов). Покупателям на данный момент стоит быть осторожными, так как импульс к росту все еще не столь силен. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3600-3700 пунктов", — добавила она.

В начале будущей недели рынки могут продолжить восстановительный рост, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Индексу Мосбиржи на будущей неделе по силам вернуться к рекордным уровням при сохранении оптимистичных общерыночных настроений, стабильных ценовых уровней нефти и дальнейшем сокращении геополитического дисконта в свете ожидающейся встречи в июне лидеров РФ и США. Тон общим настроениям с утра в понедельник может задать макростатистика из КНР, в частности, инвестиции в основной капитал и объем промпроизводства в апреле. Индекс Мосбиржи в понедельник может формироваться в пределах 3600-3710 пунктов", — оценил он.