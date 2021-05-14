МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы бирж Европы в пятницу поднялись на 1,2-1,5%, поддержали торги увеличение нефтяных котировок, а также коррекционный рост после снижения мировых фондовых рынков в начале недели, свидетельствуют данные площадок. Российский рынок акций символически повысился на позитивном внешнем фоне

По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 вырос на 1,15%, до 7043,61 пункта, французский CAC 40 — на 1,54%, до 6385,14 пункта, немецкий DAX — на 1,43%, до 15416,64 пункта.

В начале недели мировые фондовые индексы снижались, в то время рынки широко ожидали ускорения инфляции в США. Опубликованная в среду статистика показала рекордный с 2008 года показатель годовой инфляции — по итогам апреля индикатор достиг 4,2% против 2,6% месяцем ранее.

Позднее настроение рынков переменилось, так как Федрезерв неоднократно заявлял о временном ускорении инфляции, и инвесторы перестали опасаться возможного ужесточения монетарной политики в связи со статистикой.

Способствовало росту индексов и удорожание нефти. Так, цены на нефть растут на 2%, что поддержало акции компаний энергетического сектора региона. Бумаги британской BP подорожали в пятницу на 1,7%, итальянской Eni — на 1,2%, французской Total — на 2,4%.

Бумаги Commerzbank подорожали на 3,6% после того, как аналитик Morgan Stanley повысил целевую стоимость этих акций.