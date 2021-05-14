МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Рубль прибавляет к доллару и в большей степени снижается к евро на фоне роста европейской валюты на форексе выше отметки 1,21 доллара.

Преобладание позитивного внешнего фона оказывает поддержку курсу российской валюты, однако перед выходными рублевые "быки" не спешат наращивать свои позиции.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.43 мск снижался на 8 копеек до 74 рублей, курс евро повышался на 33 копейки, до 89,78 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций символически повысился на позитивном внешнем фоне

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль в пятницу колеблется разнонаправленно против доллара и евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе выше отметки 1,21 доллара. Американская валюта корректируется вниз после роста на данных о всплеске инфляции в США, который может вызвать ужесточение монетарной политики со стороны ФРС.

Ослабление доллара на форексе проявляется широким фронтом – в том числе и против "развивающихся" валют на фоне снижения доходности казначейских гособлигаций США.

Кроме того, стоимость барреля сорта Brent сейчас растет на 2,3% до 68,6 доллара. Этому также способствует ослабление доллара на форексе. Сохранение напряженности на Ближнем Востоке также толкает нефтяные котировки в направлении психологически значимого уровня 70 долларов за баррель.

При этом западные фондовые индексы растут, также сигнализируя о повышенном спросе на риск.

В итоге, доллар снижается к рублю сейчас на 0,1%, евро прибавляет 0,4%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent – около максимума за несколько лет. Сбербанк сообщил об улучшении потребительского настроения россиян

ПРОГНОЗЫ

В ближайшем будущем поддержку рублю могут оказать приближающийся налоговый период и сезон выплат годовых дивидендов, рассчитывает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

В начале следующей недели можно ожидать сохранение диапазона движения курса доллара в коридоре 73-76 рублей, оценивает он.

Российская валюта инерционно укрепляется в течение последних недель, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"При этом сохраняется высокая вероятность снижения доллара в начале следующей недели до 73,4 рубля. Евро торгуется существенно выше своих апрельских минимумов, держась в районе 89,6 рубля и в целом сохраняя низкую волатильность. На ближайшей сессии наиболее вероятным сценарием остается его боковая динамика", — добавляет он.