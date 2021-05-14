МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по индексам и стабильность рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся за неделю на 1%, до 3674 пункта и на 0,8%, до 1562 пунктов соответственно, полагают эксперты.

Цена на нефть марки Brent снизится на 1 доллар, до 67,6 доллара за баррель, курс евро на форексе поднимется на 0,5 цента, до 1,22 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара останется около 74 рублей, евро поднимется на 20 копеек, до 90 рублей, ожидают эксперты. Сбербанк зафиксировал рост зарплат россиян в первом квартале

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Одним из существенных факторов, способных оказать влияние на настроения мировых рынков на предстоящей неделе, Богдан Зварич из Промсвязьбанка называет оценку инвесторами рисков более раннего сворачивания стимулирующей денежно-кредитной политики в США.

"По итогам апреля мы видим, что макроэкономические данные сохраняют высокую волатильность, и такая ситуация, вероятно, продлится еще несколько месяцев. Центральные банки предпочтут не вмешиваться в ситуацию, сохраняя поддерживающую рынки риторику", — говорит Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

В то же время появляется все больше сигналов к тому, что повышенная инфляция в мире сохранится и в 2022 году, продолжает эксперт. И это может потребовать если не более раннего, то более агрессивного повышения ставок со стороны ФРС. Если рынки будут ориентироваться на этот сценарий, активный рост ставок по казначейским облигациям США возобновится, мультипликаторы акций начнут снижаться, прогнозирует Вайсберг.

Реализация сценария полноценной коррекции на рынках отменилась, констатирует Владимир Евстифиев из банка "Зенит".

"Несмотря на данные о высокой инфляции в США, представителям ФРС удалось убедить инвесторов в том, что до начала сворачивания стимулирующих мер еще далеко. Федрезерв продолжает оценивать повышенные уровни инфляции как временные и связывает это с восстановлением экономики и отложенным спросом", — полагает Евстифиев.

По мнению аналитика, пока нет критических факторов, которые могли бы ограничить краткосрочный рост рынков. Фондовые инвесторы уже слабо реагируют на статистику третьей волны пандемии, да и сами цифры имеют тенденцию к улучшению, указывает Евстифиев.

Из макроэкономических событий следующей недели Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" выделяет публикацию протоколов заседания ФРС в среду и предварительных данных по деловой активности в Европе и США за май в пятницу. Она напоминает, что в понедельник также выйдет статистика по розничным продажам и промышленному производству Китая, а в среду – окончательные данные по потребительской инфляции еврозоны за прошлый месяц.

На предстоящей неделе рынки сохранят обеспокоенность по поводу разогрева инфляции в США, прогнозирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Пока ФРС удается отвлекать внимание инвесторов заявлениями о временном характере ценового всплеска, однако одновременный рост цен производителей говорит о более долгосрочном характере инфляционных рисков, полагает аналитик.

Одновременно с этим российский рынок будет под давлением китайского фактора, указывает Кочетков. В КНР озаботились резким ростом цен на сырьё, а также на сталь, объясняет он. Власти намерены проверить практики компаний на предмет манипулирования рынком, думает аналитик.

Глобальным негатинвым фактором остается ситуация с пандемией коронавируса, утверждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Наибольшую тревогу вызывает Индия, где 13 мая был обновлен антирекорд – 4 тысячи человек стали жертвами COVID-19 за одни сутки. Еще одной горячей вирусной точкой остается Япония, где совсем скоро должны состояться летние Олимпийские игры. При этом надо отметить, что обе эти страны являются одними из крупнейших импортеров нефти", — рассуждает эксперт.

Рынок нефти все равно оптимистично смотрит на перспективы восстановления мировой экономики после пандемии в свете прогресса в массовой вакцинации, полагает Бахтин. По его словам, динамика по запасам нефти и нефтепродуктов в США указывает на относительно уверенный старт летнего автомобильного сезона. Подогревают стоимость энергоносителя и рост авиационного трафика по мере открытия границ, а также хорошие темпы восстановления китайской экономики, заключает Бахтин. Угроза сбережениям. Когда настанет время уходить с биржи

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российский рынок, по мнению отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс", демонстрирует устойчивость к коррекции. Эксперт предлагает ориентироваться на диапазон 3600-3700 пунктов по индексу Мосбиржи.

На российском рынке у инвесторов видно явное желание "закрыть ростом гэп" между 1550 и 1600 пунктов по индексу РТС, полагает Вайсберг из ГК "Регион". Он уточняет, что этому способствует сохраняющиеся высокие цены на биржевые товары, рост объемов экспорта сырья при очень слабом рубле.

Индексы Мосбиржи и РТС при положении выше 3600 и 1510 пунктов соответственно сохраняют неплохие шансы на развитие роста и обновление майских максимумов — 3713 и 1577 пунктов, оценивает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает сохранения индексом МосБиржи позиций в диапазоне 3600-3650 пунктов. "При этом в начале недели сохраняются риски продолжения коррекционного снижения. Однако ближе к ее окончанию возможно улучшение настроений на мировых рынках на фоне позитивной статистики, что позволит нашему рынку отыграть потери и вернуться в обозначенный коридор", — рассчитывает аналитик.

По оценке Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", будущая неделя может оказаться для рынков периодом умеренного роста. Он допускает, что российский рынок имеет шансы вернуться в район рекордных уровней, хотя покорению новых вершин могут мешать дивидендные гэпы.

РУБЛЬ БУДЕТ СТАБИЛИЗРОВАТЬСЯ

Доллар продолжит движение в диапазоне 73-75 рублей, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Рубль сокращает геополитический дисконт, не глядя на традиционные факторы

"Несмотря на недооцененность относительно текущих уровней рынка энергоносителей, доллару не удастся выйти из данного коридора вниз. Сдерживать покупки в национальной валюте будут опасения инвесторов относительно возможности активизации рисков, специфических для национальной валюты", — добавляет он.

Рубль может продолжить отыгрывать сокращение внешнеполитических рисков считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"На 20 мая намечена встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США, в рамках которой может обсуждаться повестка будущего саммита лидеров стран. Минфин с 11 мая снизил объёмы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Соответственно, у рубля есть поводы для устойчивости, даже если этому будет мешать нефть", — добавляет он. "Верните деньги". Банки начали охоту за сбережениями россиян

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Несмотря на то, что волну роста долларовых доходностей и укрепления американской валюты удалось сдержать, инфляция остается основным барьером для уверенного продолжения роста на фондовых площадках. В этом свете защитными выглядят акции сырьевых компаний из базовых отраслей: они не так значительно выросли в цене за последнее время, но при изъятии стимулов поддержки им окажут высокие цены на сырье", — считает Владимир Евстифиев из банка "Зенит".

Уровень инфляции в США подскочил до максимума за 12 лет. "На этом фоне могут пойти в рост акции банков и сырьевого сектора, а также розничной торговли. Падение продолжится в акциях IT-сектора", — полагает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Действия Китая по сдерживанию цен на сталь продолжат оказывать давление на сектор металлов и добычи, обращает внимание Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". В секторе нефти и газа также может наметиться коррекция, добавляет он.

В начале будущей недели блок апрельских макроданных из КНР, в том числе инвестиции в основной капитал и объем промпроизводства, может задать тон настроениям на сырьевых и фондовых рынках, прогнозирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".