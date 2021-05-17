МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Цена биткоина может к вечеру упасть ещё сильнее, чем утром, — до 41 тысячи долларов, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Цены на чай могут повыситься из-за коронавируса и засухи

Биткоин в понедельник утром дешевел более чем на 10% за сутки и уже опускался примерно до 42,2 тысячи долларов, потеряв более трети стоимости к апрельскому историческому максимуму.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.17 мск цена биткоина немного отыгрывает снижение, находясь на уровне 44,836 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает в цене на 8,68%, до 45,037 тысячи долларов.

"Испытывая определенную апатию, крипторынок все же сохраняет нацеленность на дальнейший рост, надеясь на благоприятные новости. Но "медведи" с каждым днем все активнее отталкивают "быков", что к вечеру 17 мая, видимо, приведет к отметке в 41 тысячу долларов за биткоин", — сказал эксперт.