МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций начнет торги понедельника недалеко от уровней предыдущего закрытия на неопределенном внешнем фоне, полагают аналитики.

Разнонаправленная динамика азиатских фондовых индексов, слабое снижение нефтяных цен и фондовых фьючерсов США не дают четкого сигнала российским трейдерам.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" характеризует внешний фон перед началом торгов в России как неоднозначный или смешанный.

Он ожидает открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением — в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3625-3650 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3620, 3600 пунктов, а значимыми сопротивлениями станут отметки 3660 и 3680 пунктов.

Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" также оценивает текущий внешний фон как неоднозначный и ожидает нейтрального открытия отечественного фондового рынка.

"Сырьевые контракты пытаются расти, но сырьевые валюты под давлением. Китайская статистика подтвердила прогнозы по росту промышленности, но оказалась слабее по потреблению. Расширение карантинных мер в Японии и на Тайване беспокоит в смысле спроса на нефть, но китайская переработка остается на высоком уровне. Цены на сталь в Китае, можно сказать, начали стабилизироваться, хотя власти продолжают настаивать на возможных проверках практик производителей", — перечисляет аналитик.

В свою очередь, Алексей Антонов из компании "Алор брокер" считает, что внешний фон можно назвать нейтральным: американские фьючерсы торгуются в слабом минусе, снижается нефть, но зато в хорошем плюсе промышленные и драгоценные металлы. В частности, по его мнению, золото может начать новое ралли на обострившихся опасениях ускорения мировой инфляции, — соответственно, в понедельник лучше рынка будут выглядеть акции золотодобывающих компаний.

Цены на нефть Brent остаются чуть выше 68 долларов за баррель при поддержке высоких инфляционных ожиданий, при этом особых идей для дальнейшего отскока нефти не наблюдается, отмечает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные фондовые индексы США закрыли торги пятницы в значительном плюсе.

В понедельник утром фьючерсы на индексы Уолл-стрит в основном незначительно снижаются — в пределах 0,02-0,26%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Стоимость нефти снижается на 0,35% — до 68,47 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается к доллару на 0,14% — до 1,2128 доллара. Подорожание топлива обойдется перевозчикам в 70 миллиардов рублей

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу незначительно вырос на преобладающем позитиве с мировых фондовых и сырьевых площадок. При этом приближение выходных сдержало покупательскую активность инвесторов.

Рублевый индекс Мосбиржи закрыл основные торги пятницы ростом на символические 0,01% — до 3637,6 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,13% — до 1548,93 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи опустился на 1,22%, РТС — на 1,81%.