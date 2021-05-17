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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210517/833680124.html
Участники фондового рынка подробно рассказали о неправомерных практиках
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Комитет по внутреннему контролю НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка) утвердил сборник типологий недобросовестных и неправомерных практик, связанных с... ПРАЙМ, 17.05.2021
сделки, нарушения, науфор, фондовый рынок, новости, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Комитет по внутреннему контролю НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка) утвердил сборник типологий недобросовестных и неправомерных практик, связанных с осуществлением сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, сообщает ассоциация.
"Сборник содержит описания недобросовестных и неправомерных действий при совершении сделок с финансовыми инструментами и механизмы их выявления", — говорится в сообщении.
Среди таких практик ассоциация выделяет, например, действия, направленные на дестабилизацию цен на финансовые инструменты, искусственное формирование стоимости финансового инструмента с использованием высокочастотных торговых алгоритмов, создание ложного или вводящего в заблуждение спроса/предложения на финансовые инструменты, создание видимости торговой активности.
Также сборник включает в себя подробные методы анализа форумов, которые можно применить на практике. Используя документ НАУФОР, участники рынка смогут повысить эффективность внутренних процедур по мониторингу действий своих клиентов и управления риском, считает ассоциация.