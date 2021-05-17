МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Комитет по внутреннему контролю НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка) утвердил сборник типологий недобросовестных и неправомерных практик, связанных с осуществлением сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, сообщает ассоциация. Регионы выходят на рынок облигаций

"Сборник содержит описания недобросовестных и неправомерных действий при совершении сделок с финансовыми инструментами и механизмы их выявления", — говорится в сообщении.

Среди таких практик ассоциация выделяет, например, действия, направленные на дестабилизацию цен на финансовые инструменты, искусственное формирование стоимости финансового инструмента с использованием высокочастотных торговых алгоритмов, создание ложного или вводящего в заблуждение спроса/предложения на финансовые инструменты, создание видимости торговой активности.

Также сборник включает в себя подробные методы анализа форумов, которые можно применить на практике. Используя документ НАУФОР, участники рынка смогут повысить эффективность внутренних процедур по мониторингу действий своих клиентов и управления риском, считает ассоциация.