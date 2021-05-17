МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в понедельник умеренно снижается по основным фондовым индексам на неопределенном внешнем фоне, следует из данных торгов. Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.30 мск снижался на 0,36%, до уровня 3624,44 пункта, индекс РТС — на 0,5%, до 1541,23 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышался на 8 копеек, до 74,09 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 89,93 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,58%, до 68,31 доллара за баррель.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы продемонстрировали восходящий импульс, но вскоре просели, вернувшись к минимумам предыдущей сессии из-за кратковременного ухудшения ситуации на мировых рынках, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Россия в марте сохранила второе место по добыче нефти в мире

"Несмотря на быстрое восстановление мировых рынков, произошедшее в начале наших торгов, российские индексы остались около достигнутых минимумов", — продолжает эксперт. По его словам, давление на рублевые активы может оказывать определенное беспокойство, связанное с ситуацией на границе Армении и Азербайджана.

Российский фондовый рынок демонстрирует незначительное снижение в первой половине торгов, указывает Сергей Кауфман из ГК "Финам".

Какого-то общего вектора торгов у российского рынка в начале недели нет, констатирует аналитик. Лучше рынка торгуются золотодобытчики на фоне роста цен на золото, а также отдельные истории вроде "Аэрофлота" на его неплохих операционных данных за апрель, отмечает он. Тянут индекс вниз акции "Лукойла" на фоне разлива нефтепродуктов и спора с ФАС насчет розничных цен на топливо, добавляет Кауфман.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Аэрофлота" росли более чем на 5% и в моменте достигали 71,06 рубля на публикации оперативных данных Росавиации. По информации ведомства, компания в апреле 2021 года снова заняла первое место по перевозкам, перевезя 1,37 миллиона пассажиров и увеличив пассажиропоток в 9,3 раза. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

В лидерах роста также находятся акции "Сургутнефтегаза"(+3,91%).

В понедельник в плюсе акции "Распадской" (+3,16%), "Мечела" (обыкновенные росли на 2,41%, привилегированные – на 1,71%), "ВСМПО-Ависма" (+2,58%), "Камаза" (+2,48%), "Росбанка" (+1,72%), ЧМК (+1,71%), Polymetal (+1,26%), а также расписки ГК "Эталон" (+1,27%).

Акции "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, растут более чем на 1%.

Группа в первом квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО примерно в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,526 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA выросла в 2,2 раза, до 11,169 миллиарда рублей, выручка — в 1,5 раза, до 49,933 миллиарда рублей.

"Русагро" является одним из основных бенефициаров роста цен на масло, сахар и некоторые другие продукты, что и объясняет уверенный рост финансовых результатов, считает Сергей Кауфман из ГК "Финам".

Акции "М.Видео" (-6,27%) в понедельник торгуются без дивидендов.

В понедельник в минусе также оказались акции банка "Уралсиб" (-7,47%), ВТБ (-3,15%), "Лукойла" (-2,74%), обыкновенные бумаги ГК "ПИК" (-1,67%), ЦМТ (-1,61%), АФК "Система" (-1,58%), ОВК (-1,42%), "Роснефти" (-1,24%), "Алросы" (-1,21%), "Русала" (-1,21%), также расписки TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,39%), Ozon (-1,38%) и "Глобалтранса" (-1,14%).

Акции "Норникеля" (-0,99%) отреагировали на новости об утечке нефтепродуктов из резервуара дочерней структуры компании. По данным МЧС, около 200 литров дизельного топлива вытекло из резервуара на территории "Таймырской топливной компании" (структура "Норникеля") в Дудинке на севере Красноярского края. Участники фондового рынка подробно рассказали о неправомерных практиках

Акции производителя удобрений "Акрон" не отреагировали на отчет за первый квартал 2021 года и к середине торгов упали на 0,3%, обращает внимание Кауфман.

Чистая прибыль группы по МСФО в первом квартале 2021 года составил 10,615 миллиарда рублей против убытка в 10,126 миллиарда рублей годом ранее. EBITDA выросла в 2,2 раза, до 15,739 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 32,7%, до 38,952 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

Учитывая сохранение инфляционных опасений и признаки дисбаланса в мировой цепочке спроса и предложения, рост на российском рынке акций в понедельник может оказаться затруднительным, полагает Джон Уолш из Альфа-банка.

Сужение доходностей казначейских облигаций США может поддержать акции российского технологического сектора и "истории роста", продолжает Уолш. По его мнению, рост цен на золото поддержит бумаги его производителей ("Полюса", Polymetal и Petropavlovsk).

Поддержкой для индекса Мосбиржи служит отметка 3600 пунктов, а сопротивлением — предыдущий максимум на уровне 3713 пунктов, оценивает Сергей Кауфман из ГК "Финам".

Без появления сильных рыночных или новостных драйверов вероятна консолидация российских фондовых индексов в диапазоне прошлой недели: 3600–3674 пунктов — у индекса Мосбиржи и 1522–1565 пунктов — у индекса РТС, прогнозирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".