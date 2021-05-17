МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник незначительно повысился по основным биржевым индексам на противоречивых сигналах с мировых торговых площадок. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на символические 0,06%, до 3639,61 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1551,36 пункта.

Американские фондовые индексы вечером снижаются на 0,6-1%. Рынок нефти при этом поднимается на 1%, до 69,4 доллара за баррель сорта Brent.