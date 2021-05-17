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https://1prime.ru/Financial_market/20210517/833682973.html
Российские индексы незначительно растут на противоречивом внешнем фоне
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Российский рынок акций в понедельник незначительно повысился по основным биржевым индексам на противоречивых сигналах с мировых торговых площадок. Рублевый индекс Мосбиржи на... ПРАЙМ, 17.05.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник незначительно повысился по основным биржевым индексам на противоречивых сигналах с мировых торговых площадок.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на символические 0,06%, до 3639,61 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1551,36 пункта.
Американские фондовые индексы вечером снижаются на 0,6-1%. Рынок нефти при этом поднимается на 1%, до 69,4 доллара за баррель сорта Brent.