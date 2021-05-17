МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки. Российские индексы незначительно растут на противоречивом внешнем фоне

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,55%, до 7,29 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,65%, до 186,4 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,83%, до 80,36 доллара, "Газпрома" — подорожали на 1,43%, до 6,79 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,6%, до 25,2 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" не изменилась с прошлого закрытия, оставшись на уровне в 37,1 доллара. Расписки НЛМК подорожали на 0,44%, до 36,18 долларов. Бумаги "Северстали" снизились в стоимости на 0,17%, до 23,84 доллара.

Цена расписок ВТБ упала на 5,58%, до 1,25 доллара, Сбербанка — выросла на 0,86%, до 16,45 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 1,73%, до 61,52 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 1,15%, до 8,57 доллара, "Магнита" — выросла на 0,14%, до 14,62 доллара. Расписки "Ленты" остались на уровне закрытия пятницы в 3,15 доллара.