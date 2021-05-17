Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне без единой динамики
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,55%, до 7,29 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,65%, до 186,4 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,83%, до 80,36 доллара, "Газпрома" — подорожали на 1,43%, до 6,79 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,6%, до 25,2 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" не изменилась с прошлого закрытия, оставшись на уровне в 37,1 доллара. Расписки НЛМК подорожали на 0,44%, до 36,18 долларов. Бумаги "Северстали" снизились в стоимости на 0,17%, до 23,84 доллара.
Цена расписок ВТБ упала на 5,58%, до 1,25 доллара, Сбербанка — выросла на 0,86%, до 16,45 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 1,73%, до 61,52 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 1,15%, до 8,57 доллара, "Магнита" — выросла на 0,14%, до 14,62 доллара. Расписки "Ленты" остались на уровне закрытия пятницы в 3,15 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210517/833683153.html