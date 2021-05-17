МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы бирж Европы в понедельник закрылись снижением на фоне продолжающихся беспокойств из-за влияния ускорения инфляции на политику центральных банков, свидетельствуют данные площадок. Эксперт рассказал, почему евро спустится к 89 рублям на этой неделе

По итогам торгов понедельника британский индекс FTSE 100 снизился на 0,15%, до 7032,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 6367,35 пункта, немецкий DAX — на 0,13%, до 15396,62 пункта.

На негативную динамику закрытия европейских бирж в начале недели оказали продолжающиеся опасения инвесторов относительно ужесточения мягкой денежно-кредитной политики мировых центробанков на фоне восстановления экономики и, в большей степени, ускорения инфляции. В частности, особое внимание было обращено на резкий скачок годовой инфляции в США до максимума с 2008 года.

Кроме того, некоторое давление на индексы оказала и тяжелая ситуация с коронавирусом в Азии. Во многих странах региона число заболевших за сутки растет, а особенно тяжелой ситуация остается в Индии, которая является второй страной в мире по общей численности заразившихся.