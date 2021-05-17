МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций слегка повысился по основным биржевым индексам на фоне противоречивой динамики мировых фондовых и сырьевых площадок.

Дорогая нефть компенсировала негативную динамику западных фондовых индексов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на символические 0,06%, до 3639,61 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1551,36 пункта.

РЫНОК В НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Российский фондовый рынок торговался в начале недели в условиях противоречивого внешнего фона. Так, западные фондовые индексы преимущественно падали. Инвесторы опасаются относительно ужесточения текущей мягкой денежно-кредитной политики мировых центробанков на фоне восстановления экономики и, в большей степени, ускорения инфляции. Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне без единой динамики

Инвесторы продолжают оценивать влияние на рынки скачка в США годовой инфляции до максимума с 2008 года.

В то же время, стоимость барреля сорта Brent сейчас прибавляет 1,1% до 69,4 доллара. Инвесторы отыгрывают позитив, поступающий из Китая. Это поддерживает курс российских акций.

Экономика Поднебесной, одного из крупнейших в мире импортеров нефти, в апреле сохранила тенденцию стабильного восстановления и развития. Так, за первые четыре месяца года китайский экспорт поднялся на 44% в годовом исчислении, а импорт — на 31,9%. Оба показателя оказались лучше прогнозов. Объемы ввоза нефти в Китай за четыре месяца выросли на 7,2% до 179,58 миллиона тонн.

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги "Аэрофлота" (+4,8%), чему способствовали корпоративные новости по компании. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в апреле вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 9,7 раза, в январе-апреле остался на прежнем уровне, при этом "Аэрофлот" в апреле снова занял первое место по перевозкам, увеличив пассажиропоток в 9,3 раза и незначительно обогнав S7.

Также подорожали бумаги "Сургутнефтегаза" (+2,9%) – накануне заседания совета директоров "Сургутнефтегаза" (в повестке — рассмотрение рекомендации по дивидендам за 2020 год).

Выросли акции акции "Распадской" (+3,9%), Polymetal (+2,8%), "Полюса" (+2,3%), Petropavlovsk (+3%). Подешевели акции "М.Видео" (-6,7%), ВТБ (-4,2%), АФК "Система" (-1,1%). Бумаги "Лукойла" (-1,8%) упали на фоне новостей о разливе, по оценкам Росприроднадзора, около 100 тонн нефтесодержащей жидкости в грунт и воду из-за аварии на трубопроводе нефтяной компании в Коми. Пенсионерка лишилась трех миллионов рублей думая, что играет на бирже

ПРОГНОЗЫ

Инвесторы в целом выглядят готовыми к дальнейшим покупкам и ждут лишь новых позитивных сигналов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Краткосрочный восходящий тренд пока что не теряет актуальности, но покупки инвесторы осуществляют не по всему рынку, а основываясь на отдельных корпоративных историях, что ограничивает общий импульс к росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3600-3700 пунктов", — добавляет она.

Во вторник динамика на рынках может сохраниться неоднородной, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Вирусные сводки ВОЗ, геополитика и ключевые макроданные продолжат оставаться в фокусе внимания участников торгов. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи завтра может формироваться в пределах 3600-3680 пунктов", — добавляет он.