ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Биржевые индексы США умеренно снизились по итогам понедельника, свидетельствуют данные торгов. США ожидают роста добычи нефти в крупнейших нефтегазовых регионах страны

Промышленный индекс DJIA упал на 0,16% до 34327,79 пункта, индекс общего рынка S&P 500 понизился на 0,25% до 4163,29 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,38% до 13379,05 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать влияние скачка годовой инфляции до максимума с 2008 года для рынков. Существуют опасения, что превышение целевого значения инфляции говорит о скором ужесточении монетарной политики ФРС.

Акции телекоммуникационного конгломерата AT&T упали на 2,7% после решения компании избавиться от WarnerMedia — медиакомпании, включающей среди прочих такие телекомпании, как CNN и HBO. Акции Discovery, с активами которой предлагается слить WarnerMedia в рамках 43-миллиардной сделки, упали на 5,05%.

Акции Microsoft упали на 1,20% на публикациях о том, что основатель компании Билл Гейтс в 2020 году покинул совет директоров из-за служебного романа начала 2000-х.