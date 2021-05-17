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Биржевые индексы США умеренно снизились по итогам понедельника
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Биржевые индексы США умеренно снизились по итогам понедельника, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA упал на 0,16% до 34327,79 пункта, индекс общего рынка S&P... ПРАЙМ, 17.05.2021
сша, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Биржевые индексы США умеренно снизились по итогам понедельника, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA упал на 0,16% до 34327,79 пункта, индекс общего рынка S&P 500 понизился на 0,25% до 4163,29 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,38% до 13379,05 пункта.
Инвесторы продолжают оценивать влияние скачка годовой инфляции до максимума с 2008 года для рынков. Существуют опасения, что превышение целевого значения инфляции говорит о скором ужесточении монетарной политики ФРС.
Акции телекоммуникационного конгломерата AT&T упали на 2,7% после решения компании избавиться от WarnerMedia — медиакомпании, включающей среди прочих такие телекомпании, как CNN и HBO. Акции Discovery, с активами которой предлагается слить WarnerMedia в рамках 43-миллиардной сделки, упали на 5,05%.
Акции Microsoft упали на 1,20% на публикациях о том, что основатель компании Билл Гейтс в 2020 году покинул совет директоров из-за служебного романа начала 2000-х.