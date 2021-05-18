МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2021) 2,8% -1,3% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (1кв2021) 11,6% -5,1% (факт)
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 0,3% 1,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (март) 4,5% 4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (апрель) -19,4 тыс -15,1 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (март) -73 тыс 84 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (март) 4,9% 4,8% (факт)
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2021) -1,8% -1,8%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2021) -0,6% -0,6%
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (март) 17,7 млрд евро  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (апрель) 2,3%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (апрель) 1,759 млн 1,77 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (апрель) 19,4%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (апрель) 1,739 млн 1,71 млн
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -2,533 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
16:00 мск RUB Банк Санкт-Петербург — телеконференция менеджмента /ZOOM-формат/    
  RUB АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB АЛРОСА — телеконференция менеджмента    
  RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента    
  RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY) RUB МТС — телеконференция менеджмента    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Распадская — ГОСА (реестр закрыт 23.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 07.06.2021) 2,5 (1П2019) + 2,83 (фин) — див-д 2019 2,7 (1П2020) + 5,7 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Газпром нефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (11.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 25.06.2021) 18,14 (1П2019) + 19,82 (фин) — див-д 2019 5 (9м2020) + 10 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB М.Видео — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 07.05.2021) 33,37 (9м2019) + 30 (фин) — див-д 2019 38 — див-д 2020
  RUB Аптечная сети 36,6 — СД (о сделках с Альфа-Банком)    
  RUB ЛУКОЙЛ — СД (результаты деятельности СД, отчет о сделках с заинтересованностью, годовые премиальные выплаты президенту)    
  RUB Сургутнефтегаз — СД (рекоменд. по див-дам 2020) 0,65 (ао), 0,97 (ап) — див- 2019  