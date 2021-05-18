События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 мая
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|2,8%
|-1,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (1кв2021)
|11,6%
|-5,1% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0,3%
|1,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (март)
|4,5%
|4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (апрель)
|-19,4 тыс
|-15,1 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (март)
|-73 тыс
|84 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (март)
|4,9%
|4,8% (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2021)
|-1,8%
|-1,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|-0,6%
|-0,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (март)
|17,7 млрд евро
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (апрель)
|2,3%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (апрель)
|1,759 млн
|1,77 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (апрель)
|19,4%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (апрель)
|1,739 млн
|1,71 млн
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-2,533 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|16:00 мск
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — телеконференция менеджмента /ZOOM-формат/
|RUB
|АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|АЛРОСА — телеконференция менеджмента
|RUB
|Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Газпром нефть — телеконференция менеджмента
|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)
|RUB
|МТС — телеконференция менеджмента
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Распадская — ГОСА (реестр закрыт 23.04.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 07.06.2021)
|2,5 (1П2019) + 2,83 (фин) — див-д 2019
|2,7 (1П2020) + 5,7 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Газпром нефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (11.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 25.06.2021)
|18,14 (1П2019) + 19,82 (фин) — див-д 2019
|5 (9м2020) + 10 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|М.Видео — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 07.05.2021)
|33,37 (9м2019) + 30 (фин) — див-д 2019
|38 — див-д 2020
|RUB
|Аптечная сети 36,6 — СД (о сделках с Альфа-Банком)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (результаты деятельности СД, отчет о сделках с заинтересованностью, годовые премиальные выплаты президенту)
|RUB
|Сургутнефтегаз — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|0,65 (ао), 0,97 (ап) — див- 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20210518/833686183.html