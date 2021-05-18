МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам днем во вторник на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Fitch оценило вероятность закрепления нефти выше $70 за баррель

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.50 мск увеличивается на 1,43%, до 3691,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,68%, до 1577,4 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 1 копейку, до 73,79 рубля, курс евро повышается на 53 копейки, до 90,20 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,5%, до 69,8 доллара за баррель.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США и ведущие европейские фондовые индексы сейчас поднимаются.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

"Благодаря позитивному внешнему фону сегодня российские индексы открылись с большим гэпом вверх, обновив недельные вершины, после чего некоторое время продолжали активно повышаться", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Российский рынок остался около достигнутых вершин, перейдя к консолидации, констатирует аналитик. Предсказавший кризис 2008 года инвестор поставил миллионы против Tesla

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в уверенном плюсе, получая поддержку от корпоративных историй и внешних факторов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Артемий Шамшуков из ГК "Финам" полагает, что, несмотря на новости о продлении санкций ЕС на год, внешний фон на глобальных рынках можно назвать положительным: большинство азиатских и европейских площадок торгуются в плюсе, а июльские фьючерсы на нефть марки Brent перешагнули рубеж в 70 долларов за баррель.

Принципиально значимых событий на нефтяном рынке не произошло, котировки поддерживает ослабление доллара, а инвесторы отыгрывают позитив от снятия экономических ограничений в ряде западных стран, заявляет Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". Он считает, что дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации может удержать фьючерсы на нефть марки Brent от закрепления на уровнях выше 70 долларов за баррель.

Мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику, компенсируя потери минувшей торговой сессии, указывает Георгий Сурков из компании "Фридом финанс". По его словам, в фокусе инвестсообщества остается инфляция, дальнейшему ускорению которой способствуют сбои в цепочках поставок, поскольку при стремительном восстановлении глобального ВВП корпорации активно запасаются ресурсами для продолжения операционной деятельности.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Цены акций "Магнита" (+2,83%) одного из крупнейших российских ритейлеров, в какой-то момент достигали 5 395 рублей на новостях о покупке сети "Дикси".

"Магнит" договорился о приобретении своего конкурента — розничной сети "Дикси". Цена активов основывается на оценке стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей. Бумаги российских компаний дорожают на 1-3% в Лондоне

"Магнит" также заявил о сохранении своих планов развития на 2021 год, а также долгосрочных целей, в том числе в отношении дивидендных выплат.

Для покупки ещё потребуется одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, но ритейлер сможет его получить без особых проблем, полагает Артем Михайлин из ИК "Велес капитал". По словам аналитика, эта покупка не приведет к ограничению возможностей компании выплачивать дивиденды.

Михайлин также полагает, что это поглощение укрепит позиции "Магнита" в Центральном и Северо-Западном федеральных округах — там, где его доля пока сравнительно небольшая и где ритейлеры традиционно демонстрируют самую высокую плотность продаж.

Цены акций "Мосэнерго" (+2,41%) растут на представленной квартальной отчетности.

Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в первом квартале выросла на 65,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,44 миллиарда рублей, показатель EBITDA вырос на 36% в годовом выражении и составил 17,632 миллиарда рублей.

Прибавляют в цене и акции "Алросы" (+1,6%), которая также представила отчетность за квартал.

Алмазодобывающая компания по его итогам увеличила чистую прибыль по МСФО в 7,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,019 миллиарда рублей. Выручка выросла на 45% и составила 90,8 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 12%, до 33,5 миллиарда рублей, его рентабельность составила 37% против 48% годом ранее.

Акции "Селигдара" (+2,19%) дорожают после того, как совет директоров компании утвердил финальные дивиденды за прошлый год и рекомендовал к выплате 1,95 рублей на обыкновенную акцию и 2,25 рублей на привилегированную, говорит Шамшуков.

Акции "Газпром нефти" повышаются в цене почти на 1% на новостях о том, что компания получила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 84,156 миллиарда рублей за квартал после убытка в 13,8 миллиарда годом ранее. Кроме того, выручка "Газпром нефти" по итогам квартала составила 610,98 миллиарда рублей, увеличившись на 18,7%. Рубль прибавляет к доллару и снижается к евро на противоречивых факторах

Во вторник в плюсе также торгуются акции "Квадры" (обыкновенные на 16,12%, привилегированные – на 10,91%), ТМК (+5,3%), "Фосагро" (+3,57%), "Полюса" (+3,07%), АФК "Система" (+2,91%), "Уралсиба" (+2,63%), Polymetal (+2,39%), "Русала" (+2,17%), "Камаза" (+2,14%), "Северстали" (+2,05%), ММК (+1,97%), НЛМК (+1,91%), ЧМК (+1,68%), "Новатэка" (+1,67%), расписки Mail.ru (+1,34%).

Второй день продолжают падать котировки ВТБ (-1,63%), обращает внимание Шамшуков. По его мнению, это реакция на решение снизить ставки по ряду ипотечных программ и кредитам, выдаваемых по льготным условиям. Дополнительное давление оказывают слухи о возможной эмиссии дополнительных акций, добавляет аналитик.

Во вторник в минусе также привилегированные акции "Мечела" (-2,42%), обыкновенные бумаги РБК (-1,96%), ОВК (-1,42%), ГК "Самолет" (-1,56%), "Росбанка" (-1,23%), расписки ГК "Эталон" (-1,25%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи продолжает восходящее движение, уровнем поддержки для него выступает отметка 3580 пунктов, а уровнем сопротивления — 3718 пунктов, оценивает Шамшуков.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 3714 пунктов, у индекса РТС — в области незакрытого гэпа 1584–1594 пункта, образовавшегося в конце января прошлого года, фиксирует Бабин. "В случае возобновления устойчивого роста мировых рынков мы можем проверить на прочность данные технические препятствия в ближайшие сессии", — предполагает эксперт.

"Сегодня мы ожидаем сильное ралли по всем секторам на российском рынке акций", — резюмирует Джон Уолш из Альфа-банка.