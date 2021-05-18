МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно вырос по основным биржевым индексам, несмотря на некоторое ухудшение внешнего фона к вечеру. Рубль прибавляет к доллару и снижается к евро на противоречивых факторах

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 1,33%, до 3687,96 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,48% до 1574,32 пункта. Рублёвый индекс поднимался в течение дня выше ключевых 3700 пунктов, вплотную приближаясь к историческому максимуму 3713,49 пункта.

Западные фондовые индексы вечером колеблются разнонаправленно в пределах 0,4%. Рынок нефти снижается на 0,35%, до 69,22 доллара за баррель сорта Brent после роста и обновления в четверг максимума с 8 марта (70,23 доллара).