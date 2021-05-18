2021-05-18T19:04:32+03:00
2021-05-18T19:04:32+03:00
2021-05-18T19:04:32+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210518/833694704.html
Российский рынок акций приблизился к историческому максимуму
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций уверенно вырос по основным биржевым индексам, несмотря на некоторое ухудшение внешнего фона к вечеру. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов... ПРАЙМ, 18.05.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83227/18/832271802.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/18/832271802.jpg
https://1prime.ru/images/83227/17/832271799.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/17/832271799.jpg
https://1prime.ru/images/83227/17/832271796.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/17/832271796.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210518/833690831.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно вырос по основным биржевым индексам, несмотря на некоторое ухудшение внешнего фона к вечеру.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 1,33%, до 3687,96 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,48% до 1574,32 пункта. Рублёвый индекс поднимался в течение дня выше ключевых 3700 пунктов, вплотную приближаясь к историческому максимуму 3713,49 пункта.
Западные фондовые индексы вечером колеблются разнонаправленно в пределах 0,4%. Рынок нефти снижается на 0,35%, до 69,22 доллара за баррель сорта Brent после роста и обновления в четверг максимума с 8 марта (70,23 доллара).